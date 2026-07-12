Corrientes encara una semana marcada por el aumento de la temperatura

Corrientes inicia una semana donde el calor se abre camino con una constante elevación de temperatura según el Servicio Meteorológico Nacional (SNM), donde se anticipan máximas de 31°C.

El SMN prevé para el lunes una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 9°C y 18°C con un cielo despejado hasta el mediodia, mientras a la tarde se esperan nubes sobre la ciudad. Este escenario se mantendrá igual para la noche.

Para el martes la máxima ascenderá hasta los 21°C, partiendo desde una mínima de 7°C. En tanto que el cielo se mantendrá nublado hasta el mediodía y para la tarde noche se prevé un cielo despejado.

Promediando la semana, el miércoles se esperan temperaturas entre los 14°C y 24°C. A pesar de tener cielos nublados, no se pronostican lluvias.

Siguiendo la tendencia de alza de temperatura, el jueves y viernes las máximas llegarán a los 26°C y 28°C respectivamente.

Para inicio del fin de semana el SMN prevé un sábado marcado por el calor, pues la máxima llegará a los 31°C con una mínima de 21°C, sin probabilidades de lluvia en el horizonte.