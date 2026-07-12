Una multitud celebró en Corrientes el pase de Argentina a las semifinales del Mundial

Corrientes volvió a reunirse en la rotonda Poncho Verde para vivir una nueva edición del Fan Fest de la Municipalidad de Corrientes, el espacio que ya se consolidó como el punto de encuentro de cientos de vecinos para acompañar a la Selección argentina durante el Mundial 2026.

Desde varias horas antes del inicio del encuentro, familias, grupos de amigos, jóvenes y niños comenzaron a llegar con camisetas, banderas, silletas y equipos de mate para seguir el partido en pantalla gigante.

Como en cada presentación de la Albiceleste, la propuesta organizada por la Municipalidad ofreció juegos, sorteos y actividades recreativas en la previa, generando un clima festivo que fue creciendo con el correr de la tarde.

Durante los 90 minutos, el público vivió cada jugada con intensidad. Los nervios, la expectativa y el aliento permanente marcaron una jornada en la que no faltaron los cánticos, las banderas celestes y blancas y el apoyo incondicional al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Caravana hasta la Costanera

Los festejos continuaron apenas terminó el encuentro. Desde la rotonda Poncho Verde partió una extensa caravana integrada por autos y motocicletas, que recorrió las principales avenidas de la capital correntina rumbo a la Costanera General San Martín.

Con banderas argentinas, música a todo volumen, bocinazos y los tradicionales cantos mundialistas, cientos de vehículos acompañaron el recorrido mientras vecinos salían a saludar desde las veredas y se sumaban espontáneamente a la celebración.

Una vez en la Costanera, miles de personas continuaron festejando el histórico triunfo de la Selección argentina, convirtiendo el paseo costero en una verdadera fiesta popular.

Con el boleto asegurado entre los cuatro mejores del torneo, la expectativa ahora está puesta en el próximo compromiso de Argentina, mientras el Fan Fest de la Municipalidad de Corrientes continúa consolidándose como el gran escenario donde los correntinos viven unidos cada presentación de la Selección durante el Mundial 2026.