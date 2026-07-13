Corrientes: el Cardiológico atenderá con normalidad durante la semifinal de Argentina

El Instituto de Cardiología de Corrientes informó que este miércoles la atención será completamente normal, pese a que la Selección Argentina disputará las semifinales del Mundial 2026.

A través de un comunicado, el centro de salud llevó tranquilidad a sus pacientes y confirmó que todos los turnos programados, estudios y consultorios funcionarán con total normalidad, sin cambios en la agenda prevista.

La aclaración se da en el marco de la expectativa que genera el encuentro que disputará la Selección Argentina, un evento que movilizará a miles de hinchas en todo el país.

"Este miércoles, todos los turnos programados, estudios y consultorios se atenderán con total normalidad", señalaron desde la institución.

Además, el Instituto de Cardiología de Corrientes acompañó el mensaje con un guiño futbolero, destacando que "todos alentamos a la Selección, pero también seguimos cuidando la salud de nuestros pacientes".