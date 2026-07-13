La Provincia implementa un sistema digital para monitorear a embarazadas en tiempo real

El Gobierno de Corrientes avanza en la modernización y digitalización del sistema sanitario provincial mediante la implementación de "SegEm", una plataforma tecnológica de vanguardia desarrollada para el seguimiento integral de la mujer embarazada y del niño por nacer.

La iniciativa, coordinada entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Modernización e Innovación (IMI), centraliza la información clínica y emite alertas automáticas ante la interrupción de controles médicos periódicos.

Tras consolidarse la fase operativa inicial en los Caps N° 5 y N° 6 de la Capital, las autoridades iniciaron las capacitaciones técnicas para expandir el software a todo el territorio provincial.

Unificación de datos clínicos y alertas automatizadas

La jornada de formación e inducción técnica se desarrolló en la Sala de Situación de la cartera sanitaria, reuniendo a directivos, médicos y personal administrativo de los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) de la ciudad de Corrientes.

La plataforma digital funciona unificando e interoperando diferentes bases de datos dispersas en el mapa sanitario tradicional para conformar un tablero de control único y centralizado.

Los beneficios operativos del nuevo sistema se estructuran bajo los siguientes ejes:

Monitoreo preventivo: el tablero proporciona indicadores precisos, estables y en tiempo real sobre la evolución de cada proceso gestacional.

Intervención temprana: las alertas automáticas se emiten cuando una paciente interrumpe o se ausenta a sus turnos médicos programados, permitiendo que el equipo de salud barrial actúe de forma proactiva.

Plan de expansión al interior y modernización estatal

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, ponderó el impacto humano y social de la herramienta digital, remarcando que el cuidado de las madres y la primera infancia constituye un eje prioritario de la administración actual de gobierno.

Por su parte, el presidente del IMI, Juan Francisco Bosco, fundamentó la necesidad de basar las políticas públicas en datos empíricos bajo la premisa de optimizar los recursos públicos del Estado.

La ruta de implementación del programa tecnológico contempla las siguientes fases de despliegue: