Peregrinación a Itatí: más de 15 puestos sanitarios asisten a los fieles de San Luis del Palmar

Desde este lunes 13 y hasta el próximo sábado 18, el Ministerio de Salud Pública de Corrientes activó un amplio dispositivo logístico para garantizar la cobertura de atención durante la 126ª Peregrinación de San Luis del Palmar a Itatí.

El despliegue territorial abarca todo el trayecto hacia el santuario e involucra a decenas de profesionales médicos, enfermeros y unidades de traslado.

El titular de la cartera sanitaria provincial, Emilio Lanari, destacó el compromiso estatal con los fieles. "En esta nueva muestra de fe del pueblo correntino, el equipo del Ministerio acompaña a los peregrinos", afirmó el funcionario al detallar el alcance del operativo sanitario, que cuenta con más de 15 puntos de atención distribuidos de manera estratégica.

Mapa de asistencia médica y ambulancias en la ruta

El cronograma de contención clínica arrancó desde temprano. En el kilómetro 1040 (zona Ex Balanza) y en el kilómetro 1052, ya operan ambulancias de la Dirección de Emergencia Sanitaria. En paralelo, sobre las rutas nacionales 5 y 9, los caminantes son escoltados por móviles de la Dirección de Operativos Sanitarios, reforzados con personal del hospital de San Luis del Palmar y unidades de alta complejidad provenientes de Curuzú Cuatiá, Ingenio Correntino, Paso de la Patria y San Cosme.

A partir de las 17:00 de este lunes, el centro de gravedad del dispositivo se trasladará al Parador del Peregrino, donde se levantará el Campamento de Salud principal con gazebos y consultorios móviles.

Desde allí, a las 8:00 del martes 14, las patrullas médicas avanzarán hacia el kilómetro 1076 (Puerto González) y la localidad de Ramada Paso, cuyo centro de salud mantendrá una guardia activa permanente ante la llegada masiva de fieles prevista para el mediodía.

El tramo final del operativo se concentrará en el acceso a la localidad, a la altura del kilómetro 1087, donde los móviles aguardarán el ingreso de las columnas. Frente al correo local se instalarán los consultorios base para brindar atención hasta el viernes 17, mientras que el personal de apoyo cubrirá el interior de la Basílica de Itatí durante las jornadas centrales. Asimismo, se confirmó que el hospital de Caá Catí montó un esquema propio para acompañar a los peregrinos de su municipio.

Control veterinario: el Operativo de Salud Integral Equina

Una de las características distintivas de esta movilización es la participación de cientos de jinetes, motivo por el cual la Provincia implementó el programa de Salud Integral Equina. Este dispositivo está destinado a realizar controles clínicos, prevención de riesgos y brindar asistencia veterinaria frente a posibles emergencias de los animales en tránsito.

En el primer descanso programado en Ensenada Grande, los especialistas mantendrán una guardia activa hasta las 21:00 y un esquema pasivo durante la noche.

Además, las cuadrillas de profesionales se apostarán en puntos clave como el acceso a Paso de la Patria y el establecimiento Santa Rita, garantizando el bienestar de los equinos a lo largo de la ruta.