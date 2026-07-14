Itatí: la Cruz Roja desplegó 3,5 toneladas de equipos para asistir a los peregrinos

La filial Corrientes de la Cruz Roja Argentina puso en marcha un megaoperativo de asistencia sanitaria en primeros auxilios en el marco de la 126º Peregrinación de San Luis del Palmar a Itatí.

La institución humanitaria movilizó más de tres toneladas y media de equipamiento específico y destinó un cuerpo de más de 30 voluntarios socorristas.

El despliegue, que se extenderá hasta el próximo jueves 16 de julio, contempla la activación de tres puestos de atención estratégicos en los accesos y en la plaza central itateña, coordinando esfuerzos con los Ministerios de Salud y Seguridad.

Distribución de puestos y cronograma de atención en ruta

El operativo comenzó a operar a las 4 de la madrugada de este martes con el viaje de la primera tanda de personal técnico.

El dispositivo civil estructuró la cobertura de salud en tres puntos estratégicos para garantizar una respuesta rápida ante emergencias:

Cruce de rutas: el primer puesto se instaló en la intersección de la Ruta Nacional 12 y la Ruta Provincial 20 , en el acceso principal a la localidad de Itatí.

El Atajo: en la madrugada del miércoles se activará un segundo nodo de atención médica ubicado en el tradicional camino.

Plaza Central: frente a la Basílica, brindando soporte continuo hasta las últimas horas del jueves 16 de julio.

Maniobras de primeros auxilios y recomendaciones claves

La presidenta de la filial Corrientes, Mariela Contreras, instó a los caminantes y jinetes a extremar las medidas de cuidado personal para evitar descompensaciones físicas graves durante el trayecto, recomendando usar ropa y calzado cómodos, llevar mochilas livianas sin cargas innecesarias y protegerse activamente del sol.

Las prestaciones técnicas que se brindarán en los módulos incluyen:

Asistencia clínica primaria: curaciones planas, masajes terapéuticos y control de la presión arterial.

Emergencias hemodinámicas: maniobras de reanimación y estabilización ante cuadros de descompensación hemodinámica e hipoglucémica.

Células móviles: socorristas a pie recorrerán la plaza y los alrededores del santuario para detectar y atender emergencias en tiempo real.

Trabajo interinstitucional de auxilio público

Como entidad auxiliar de los poderes públicos, la Cruz Roja integrará sus comunicaciones y recursos a la mesa de enlace provincial que coordina la seguridad del evento mariano.

Las acciones en el terreno se ejecutarán de forma articulada junto a Defensa Civil, el Ministerio de Salud Pública, las Fuerzas Públicas de seguridad y los Bomberos Voluntarios.

Esta cobertura masiva forma parte del programa "Servicio a la Comunidad" de la organización, bajo el cual la filial correntina provee asistencia de salud en más de cincuenta eventos religiosos, culturales, deportivos y educativos cada año.