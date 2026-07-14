Fiesta Provincial del Mbaipy en Corrientes: fecha, inscripción y cómo participar

La Municipalidad de la localidad correntina de El Sombrero confirmó la realización de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Mbaipy, la cual tendrá lugar el próximo sábado 25 de julio a partir de las 18 en las instalaciones del icónico Predio de la Tradición.

El festival promete convocar a familias, turistas y delegaciones de distintos puntos de la provincia en torno a las ollas de fundición.

La directora de Turismo y Cultura de la localidad, Ivana Ocampo, remarcó la relevancia de esta convocatoria para la comunidad local y el circuito turístico regional. "Este evento, que se ha consolidado como un acontecimiento ineludible dentro del calendario cultural y turístico de nuestra provincia, no solo rinde homenaje a nuestra gastronomía típica y a nuestras tradiciones más profundas, sino que también representa el esfuerzo, la identidad y el espíritu comunitario de todo el pueblo de El Sombrero", enfatizó la funcionaria sobre la trascendencia de este plato de origen guaraní a base de harina de maíz.

Inscripciones para el gran concurso de cocineros

La principal atracción del encuentro será la tradicional competencia culinaria en la que distintos equipos locales y de comunas vecinas buscarán consagrarse con el título al mejor cocinero del clásico plato autóctono.

Los organizadores informaron que la convocatoria para participar de este concurso ya se encuentra abierta y los interesados pueden postularse enviando un mensaje de WhatsApp a la línea 3794-388743. Para completar el registro, los grupos deberán facilitar los datos personales del capitán del equipo, una dirección de correo electrónico, el nombre de fantasía de la agrupación y la nómina total de integrantes.

En paralelo a las actividades gastronómicas y el festival folclórico que acompañará la jornada, la fiesta provincial albergará la elección de la nueva embajadora del Mbaipy, un certamen orientado a jóvenes de entre 16 y 21 años de edad que representarán a la localidad en las diversas ferias nacionales.

Las interesadas en participar de esta postulación o requerir mayores especificaciones sobre las bases y condiciones del concurso de belleza y cultura pueden comunicarse directamente a través del contacto telefónico 3794-4792952.