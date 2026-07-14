Tras casi 30 años de historia, cierra un emblemático hotel de Bella Vista

Uno de los alojamientos más emblemáticos de Bella Vista dejará de recibir huéspedes. El Hotel El Solar cerrará sus puertas de manera definitiva esta semana, poniendo fin a casi tres décadas de actividad. La decisión fue tomada por la empresa propietaria tras considerar que el negocio dejó de ser rentable debido a una sostenida caída de la demanda.

La confirmación fue realizada por Amílcar Fernández, trabajador del establecimiento, durante una entrevista con Cable Informa de Bella Vista. Explicó que el personal fue informado sobre la medida y que el hotel permanecerá abierto únicamente hasta el próximo viernes.

"Nos comunicaron ayer desde la empresa que se va a realizar un cierre definitivo de la actividad del hotel", expresó Fernández.

Según indicó, la situación económica del establecimiento venía siendo evaluada desde hacía tiempo, ya que las dificultades para sostener la actividad hotelera se fueron profundizando con el paso de los años hasta hacer inviable su continuidad.

Con casi 30 años de historia, el Hotel El Solar se convirtió en uno de los alojamientos más reconocidos de Bella Vista. Su arquitectura de estilo clásico y colonial, junto con su tradicional mobiliario de algarrobo, lo transformaron en una referencia para quienes visitaban la ciudad.

El cierre definitivo marca el final de una etapa para uno de los hoteles más representativos de Bella Vista, cuya trayectoria estuvo ligada al desarrollo turístico local durante casi tres décadas.