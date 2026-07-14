El calor llega a Corrientes acompañado de vientos de casi 70 kilómetros por hora

Tras varios días con temperaturas invernales, el tiempo dará un giro en Corrientes. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde este jueves comenzará un marcado ascenso térmico que estará acompañado por fuertes vientos del norte, con ráfagas que alcanzarán entre 59 y 69 kilómetros por hora, muy por encima de los valores habituales para la provincia.

Vientos fuertes para los próximos días

Para el jueves, se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 28°C. Durante gran parte del día soplarán vientos del sector norte con velocidades que oscilarán entre 59 y 69 kilómetros por hora.

Las condiciones continuarán el viernes, cuando el termómetro marcará entre 22°C y 30°C. Según el SMN, durante la madrugada y la mañana persistirán los fuertes vientos del norte, nuevamente con velocidades de entre 60 y 69 kilómetros por hora.

El calor se intensificará el sábado, con una mínima de 21°C y una máxima de 31°C. En las primeras horas del día seguirán registrándose vientos del norte de entre 51 y 59 kilómetros por hora, mientras que el ambiente se mantendrá cálido.

En tanto, para el domingo se espera una temperatura que oscilará entre los 22°C y 25°C, con un leve descenso de la máxima respecto a la jornada anterior.

Las velocidades del viento previstas para esta semana llaman la atención, ya que en Corrientes los vientos habituales suelen ubicarse por debajo de los 20 kilómetros por hora. Por ello, el cambio de tiempo no solo estará marcado por el regreso del calor, sino también por la intensidad del viento norte, que será uno de los principales protagonistas de los próximos días.