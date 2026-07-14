Corrientes: alerta por la extraordinaria crecida del río Uruguay

La Prefectura Naval Argentina, a través de su dependencia en Mocoretá, emitió el lunes un comunicado de prensa ante la crecida extraordinaria del río Uruguay en el sur correntino.

El fenómeno hídrico provocó el arrastre de una gran cantidad de troncos, ramas y residuos de gran tamaño sobre el canal de navegación, lo que representa un grave peligro para embarcaciones deportivas y comerciales.

Ante este escenario de riesgo, la fuerza de seguridad nacional, bajo la firma del oficial principal Alberto Raúl Martínez, difundió recomendaciones de prevención obligatorias para resguardar la vida humana en las aguas.

Arrastre de residuos pesados y riesgo en el canal

El comunicado de Prefectura, detalla que la persistente crecida del río modificó drásticamente las condiciones de navegabilidad en la jurisdicción.

La advertencia principal para la comunidad y los usuarios del río señala: