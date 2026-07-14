Corrientes: la Dpec alertó sobre una falsa promoción que circula en redes sociales

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) alertó sobre una propuesta falsa que ofrece un descuento del 50% para jubilados. Según comunicó el organismo, la información se difundió en redes sociales.

Desde la Dpec aclararon que toda información oficial vinculada a beneficios, servicios o comunicaciones institucionales es publicada únicamente a través de sus cuentas verificadas y su sitio web.

De esta manera, se recomienda consultar los canales oficiales antes de acceder a supuestas promociones o descuentos. Toda la información puede encontrarse en las redes sociales de la entidad, a través de la cuenta @OficialDPEC, y en su página web institucional.