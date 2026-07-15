Las oficinas de Anses en Corrientes no atenderán al público por el asueto provincial

Desde la administración de la filial de Anses Corrientes informaron que las oficinas permanecerán cerradas el jueves 16 de julio por el asueto provincial.

La atención al público cesará debido al aniversario de la Coronación Pontificia de la Virgen de Itatí, fiesta liturgica considerada asueto en el calendario de Corrientes.

Por tal motivo, el organismo que depende del Ministerio de Capital Humano infoma que todas las delegaciones de la provincia permanecerán cerradas durante el jueves y no se otorgarán turnos para esta jornada, retomando su actividad normal el 17 de julio.