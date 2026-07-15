Feroz incendio en el Parque Industrial se propagó a un monte de eucaliptus en Mocoretá

Un incendio forestal de gran magnitud en Mocoretá movilizó este martes a brigadas de bomberos que trabajaron durante más de cinco horas para controlar las llamas. El fuego se desató en el Parque Industrial, una zona ubicada en cercanías de los aserraderos y se desplazó hasta un monte de eucaliptus. El fuego y la columna de humo mantuvo en vilo en a los correntinos.

El alerta fue recibido a las 15.15 y, debido a las condiciones climáticas y a la abundante vegetación seca, el fuego se propagó rápidamente hasta ingresar a un monte de eucaliptus, lo que obligó a desplegar un importante operativo para evitar que el incendio continuara avanzando.

Ante la magnitud del siniestro, el cuartel destinó los móviles 4, 16, 18 y 19, con la participación de 11 bomberos voluntarios, quienes trabajaron intensamente para contener el foco ígneo. También colaboraron maquinaria vial, efectivos de la Comisaría de Mocoretá y personal de la Municipalidad, que brindaron apoyo durante toda la emergencia.

Recién alrededor de las 20, luego de más de cinco horas de trabajo ininterrumpido, los equipos lograron controlar el incendio y regresaron al cuartel, donde realizaron las tareas de limpieza y acondicionamiento del material utilizado durante la intervención.

Según el informe difundido por Bomberos Voluntarios, el fuego se habría iniciado en las inmediaciones del puente de la ex Ruta Nacional 14, en un sector donde se encuentran acumulados residuos provenientes de aserraderos. No obstante, las causas del incendio aún son materia de investigación.