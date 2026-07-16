Obras en la autovía de Ruta 12: atención al nuevo plan de circulación

Las obras sobre Ruta Nacional N°12 avanzan, por lo que la empresa a cargo de las mismas informó este jueves que los conductores que utilicen este tramo de la autovía de Corrientes tomen recaudos ante la nueva planificación de circulación.

La empresa contratista JCR S.A. oficializó el nuevo esquema de circulación correspondiente a la sección Travesía Urbana por Corrientes. Es así que quedaron clausurados los retornos ubicados a la altura de las calles Américo Vespucio y Túpac Amaru, los cuales unían ambas colectoras.

Desde la firma vial detallaron las alternativas obligatorias de cruce por la Rotonda de la Virgen y la estación Axion Energy.

Modificaciones en la traza y clausura de giros

Los trabajos sobre la calzada principal, contemplados dentro del tramo de obra que se extiende desde el kilómetro 1.023 al 1.036, ingresaron en una fase operativa clave.

Con el fin de garantizar una circulación segura mientras se ejecutan las tareas viales, se cancelaron los cruces transversales directos en el sector urbano de la capital correntina.

Las modificaciones inmediatas en la calzada comprenden:

Cierres de retornos: inhabilitación de los giros que permitían el traspaso de flujo vehicular entre la colectora izquierda y la colectora derecha a la altura de las calles Américo Vespucio y Túpac Amaru .

Dispositivo de obra: se dispuso señalización vial específica en las intersecciones afectadas para evitar maniobras de cruce peligrosas.

El nuevo mapa de desvíos y retornos habilitados

La empresa especificó la hoja de ruta obligatoria que deben seguir los automovilistas y motociclistas para cambiar de banquina o de sentido de circulación de manera responsable.

Si se circula desde Colectora Izquierda, quienes necesiten incorporarse o cruzar hacia la colectora derecha deberán continuar la marcha y utilizar exclusivamente el retorno técnico habilitado en el kilómetro 1027,5, ubicado justo frente a la Estación de Servicio AXION Energy.

En cambio, si se circula desde Colectora Derecha, quienes necesiten traspasar hacia la colectora izquierda deberán transitar obligatoriamente hasta el retorno habilitado en la Rotonda de la Virgen de Itatí.

Llamado a la prevención

El comunicado de la empresa insta a los conductes a que "evitemos situaciones peligrosas, seamos responsables",y que por ello presten extrema atención a las condiciones cambiantes del camino.

Por lo tanto se solicita a los conductores a respetar las velocidades máximas establecidas en zona de obra y la cartelería transitoria.

La empresa habilitó una vía de comunicación directa para canalizar las consultas, quejas o reclamos a través del correo electrónico oficial: r12autoviacorrientes@gmail.com