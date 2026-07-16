Corrientes: una alerta amarilla prevé vientos fuertes en toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves una alerta amarilla para todo el territorio de Corrientes por vientos fuertes, la cual se extenderá durante todo la jornada del viernes.

Vientos fuertes y precauciones

Pero no se trata de un hecho aislado, pues la advertencia rige además para la totalidad de Formosa y Chaco, parte de Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán.

La situación climática que afecta a gran parte del NEA se caracteriza por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 40 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h, según informó el SMN.

Por tal motivo, es que se recomienda a la población tomar los recaudos para evitar situaciones peligrosas, asegurando elementos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar permanecer debajo de árboles o estructuras inestables.

Además, a los conductores se les recomienda circular con cuidado y evitar zonas donde se puedan desprender ramas sobre la calzada, en especial en rutas y avenidas con mayor exposición a las ráfagas.

Pronóstico Extendido

El SMN prevé para este jueves temperaturas que oscilarán entre los 17°C y 20°C, con un cielo parcialmente nublado pero con nulas posibilidades de lluvias. En tanto que durante el jueves se esperan vientos del sector norte con una velocidad de hasta 22 km/h.

Para el viernes, jornada en que seguirá vigente el alerta, la mínima será de 17°C y la máxima de 23°C. En tanto que se esperan cielos nublados y precipitaciones durante la mañana y la siesta.

Para el fin de semana se espera un descenso en la temperatura, marcada por las lluvias que se esperan para el sábado. Para este día se espera una mínima de 14°C y una máxima de 17°C.

En tanto que para el domingo, la temperatura descenderá hasta los 10°C y llegará a una máxima de 14°C, con cielos nublados pero sin probabilidad de lluvias.