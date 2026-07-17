Encuentro de Jinetes en Yatay Tí Calle: fecha, inscripciones y grilla del festival

En una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Casa Iberá de la ciudad de Corrientes, se lanzaron oficialmente las actividades del XIV Encuentro de Jinetes y Agrupaciones Tradicionalistas de Yatay Tí Calle.

La celebración, consolidada como una de las grandes citas del calendario cultural de la región, se desarrollará este domingo 19 de julio de 2026 en el predio del Club Social y Deportivo local.

La presentación de la grilla de actividades estuvo encabezada por el viceintendente de la localidad, Mario Alegre, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nahuel Fernández, el secretario general, Jorge Sandoval, y la directora de Cultura y Turismo local, Mireya Gutiérrez.

En representación del Gobierno provincial, acompañó el subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas, Augusto Costaguta, junto al referente de destrezas criollas, Nahuel Flores, y la integrante del equipo organizador, Juana Acuña, quienes aportaron precisiones logísticas sobre el despliegue de las delegaciones.

Tradición rural y el cruce con la final del Mundial

Durante el lanzamiento formal, las autoridades destacaron el impacto que este evento tiene para el afianzamiento de la memoria histórica y las prácticas tradicionales del Litoral.

El encuentro opera como un canal fundamental para fortalecer las raíces culturales de la comunidad, promoviendo de forma simultánea el desarrollo del turismo receptivo y visibilizando el patrimonio intangible que representan los jinetes y las agrupaciones gauchas en toda la provincia de Corrientes.

La edición de este año contará con un aditamento particular que promete potenciar la convocatoria familiar.

Los organizadores confirmaron que, en paralelo al desarrollo de los almuerzos comunitarios y los espectáculos musicales, las instalaciones del club deportivo se acondicionarán especialmente para que los asistentes puedan compartir y seguir en vivo la transmisión de la gran final del Mundial de Fútbol, partido trascendental en el que la Selección Argentina se medirá ante el combinado de España.

Inscripciones abiertas para agrupaciones de la región

Desde la comisión organizadora informaron que la convocatoria para las agrupaciones tradicionalistas y centros tradicionalistas de parajes vecinos que deseen sumarse al desfile central permanecerá abierta hasta el mismo día del evento.

Los jinetes interesados podrán registrar su participación en las mesas de control del predio hasta pocos minutos antes del inicio del paso de las delegaciones por la pista central, permitiéndose la monta y participación de jóvenes jinetes a partir de los 15 años de edad.

El encuentro folclórico, que combina destrezas criollas, pruebas de rienda y una fuerte impronta gastronómica con platos típicos de la región, busca reeditar el éxito de asistencia de las temporadas previas. Desde el municipio destacaron el esfuerzo logístico coordinado con las fuerzas vivas de la comunidad para brindar un espectáculo seguro y hospitalario, consolidando a Yatay Tí Calle como un polo de atracción para el turismo cultural del interior provincial durante el receso invernal.

Cronograma completo