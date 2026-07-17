Realizaron más de mil atenciones médicas en la peregrinación de San Luis del Palmar a Itatí

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes completó con éxito la cobertura sanitaria integral de la 126ª Peregrinación de San Luis del Palmar a Itatí.

Durante el periodo comprendido entre el 13 y el 16 de julio, los equipos ubicados en los más de 15 puestos sanitarios fijos y consultorios móviles concretaron más de mil atenciones a los peregrinos.

La infraestructura de emergencia se reforzó de manera paralela en los centros de salud de los municipios adyacentes; el hospital de Itatí registró un total de 500 prestaciones médicas vinculadas directamente al evento religioso, mientras que el nosocomio de San Cosme resolvió otras 400 consultas.

La mayoría de las intervenciones ambulatorias estuvieron motivadas por transgresiones alimentarias, cuadros gripales o febriles, descompensaciones por hipertensión y diabetes, además de casos aislados de intoxicaciones.

Atención veterinaria y cirugías en el Operativo de Salud Equina

Debido a la gran cantidad de jinetes que participan tradicionalmente de la marcha, la administración provincial ejecutó en paralelo un Operativo de Salud Integral Equina para velar por el bienestar de los animales.

Tres equipos conformados por profesionales veterinarios completaron cerca de 100 atenciones en ruta y debieron realizar dos cirugías complejas de urgencia en la localidad de Itatí para salvar la vida de dos caballos.

Las tareas clínicas incluyeron revisiones sanitarias, curación de lesiones leves, tratamiento de cuadros de deshidratación severa por el esfuerzo físico y el seguimiento del estado general de las cabalgaduras, complementado con recomendaciones de descanso hacia los jinetes.

La estrategia de los profesionales veterinarios contempló guardias permanentes en los accesos clave de Paso de la Patria y el Establecimiento Santa Rita, mientras que otros grupos dinámicos acompañaron el desplazamiento de las columnas gauchas. Asimismo, tres células veterinarias se concentraron en el paraje Ensenada Grande con esquemas de guardia pasiva durante toda la noche para responder de forma inmediata ante cualquier emergencia nocturna, trasladando luego su base operativa hacia Ramada Paso y manteniendo un punto de atención fijo en las inmediaciones de la basílica.

Logística verde: recuperaron seis toneladas de residuos

El cuidado del entorno natural de los parajes litoraleños constituyó otro de los pilares de la organización a través del programa de Salud y Ambiente de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria.

Mediante la implementación del plan de reciclaje denominado "Huellas de Cambio", las autoridades lograron recolectar y retirar del circuito de descarte un total de 6.000 kilogramos de material reciclable únicamente en el área del Paradero del Peregrino, evitando la contaminación del suelo y los recursos hídricos de la zona.

El esquema de recolección y separación en origen funcionó a partir de la instalación de diversos puntos verdes ubicados en sectores estratégicos del trayecto de los caminantes. En estas estaciones, los fieles depositaron botellas plásticas, envases de vidrio y latas de aluminio.

Toda la tarea logística de acopio, clasificación secundaria y compactación de los residuos recuperados estuvo a cargo de un cuerpo de 60 operarios ambientales, permitiendo que la histórica manifestación de fe concluyera con un balance altamente positivo en materia de sustentabilidad y orden público.