La Dra. Stella Cuevas presenta su libro “La fascinante experiencia de oler” en la Feria del Libro de Corrientes

Por Redacción El Litoral



En el marco de la 16ª Feriq del Libro Corrientes, que se desarrolla del 7 al 18 de julio en La Unidad, la Dra. Stella Cuevas presentará su libro “La fascinante experiencia de oler”, una obra que invita a adentrarse en el universo de los sentidos desde una mirada científica y a la vez accesible para el público general.



Cuevas es médica otorrinolaringóloga, especialista en alergias y en trastornos del olfato, un campo poco explorado en la divulgación científica local pero de creciente relevancia, especialmente tras la pandemia de COVID-19, que puso en primer plano la pérdida del olfato como síntoma y como problema de salud a largo plazo para muchas personas.

En su libro, editado por Editorial Hygea, la autora recorre los mecanismos del sentido del olfato, su vínculo con la memoria y las emociones, y las afecciones que pueden alterarlo, combinando su experiencia clínica con un lenguaje pensado para lectores no especializados. Como ella misma resume en una de las frases más recordadas de sus presentaciones: “Lo que más se recuerda es el olor de los seres queridos”.

Una historia que empieza en Bella Vista



Aunque nació en Buenos Aires, sus padres, Adán Silvestre Cuevas e Idalina Goitia, eran oriundos de Bella Vista, Corrientes, y en plena dictadura militar la familia decidió radicarse definitivamente en esa localidad, donde Stella creció. Allí bailó en la comparsa “Azahar” desde los 10 años y hasta terminar la facultad, entre otras actividades como el tenis, el vóley y el básquet, y guarda como uno de sus recuerdos más entrañables los altoparlantes anunciando el taller mecánico familiar en los carnavales de la plaza.



En 1983 rindió el examen de ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en un proceso muy competitivo del que, de todos los aspirantes que dejaron Bella Vista ese año, solo ella y un amigo lograron entrar. Se recibió en 1990 y, el 5 de enero de 1991, viajó en un colectivo de larga distancia a Buenos Aires para iniciar su especialización médica, con muy poco dinero en el bolsillo.

El camino hacia una especialidad única



Tras obtener el único cargo disponible en la residencia del Hospital Evita de Lanús, se formó junto al profesor Leonardo De Luca, referente latinoamericano en Rinología, y luego sumó la especialidad en Alergia e Inmunopatología. Un consejo de su jefe la llevó a rotar por Otorrinolaringología Infantil en el Hospital de Clínicas José de San Martín (UBA), donde conoció al reconocido profesor y doctor Mansilla, especialista en otorrinolaringología infantil, quien luego se convertiría en su esposo.



Su especialización en olfato surgió de manera casual: a través de una conexión de su esposo, viajó a Mallorca para formarse durante seis meses con la rinóloga española Ramona Soler Villarasa, experta en olfato. Poco después, el neurólogo Federico Micheli, referente internacional en Parkinson y Alzheimer, se enteró de esa formación y la invitó a sumarse a su equipo de investigación, lo que abrió el camino que la llevaría a participar como speaker, disertante y relatora en diversos congresos mundiales e internacionales de otorrinolaringología. Desde entonces, Cuevas se consolidó como divulgadora nacional e internacional de trabajos científicos, participando en congresos y ofreciendo relatorías sobre distintos temas vinculados a sus especialidades.

De referente científica a voz pública



Hoy es expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA) y forma parte de un grupo de apenas quince especialistas en olfato reconocidos internacionalmente. Se ganó reconocimiento público durante la pandemia de COVID-19, cuando desde el inicio de la crisis sanitaria advirtió que el virus provocaría anosmia (pérdida del olfato) y podría acarrear consecuencias psicológicas y en la calidad de vida de los pacientes, un pronóstico que luego se confirmó ampliamente en los consultorios médicos. Desde entonces se convirtió en una voz habitual en medios como Infobae, Telefe, TN, Canal 13, América, A24, Televisión Púbica y La Nación Más.



Cuando habla de los olores que la conectan con su tierra, la asociación es inmediata: los cítricos y azahares de Bella Vista, la lluvia, las tortas fritas y el recuerdo de su madre. En esas evocaciones aparece también el corazón de su libro: la relación entre los aromas, la memoria y la emoción, un vínculo que hoy vive de manera muy personal mientras acompaña la enfermedad de su esposo.

Semanas atrás presentó su libro en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en su 50° edición, ante una sala colmada. Para Cuevas, volver a Corrientes tiene un significado especial: dice que representa devolverle a su facultad pública todo lo que le dio, y asegura que nunca perdió el vínculo con su tierra natal.

Detalles de la presentación



• Día: sábado 18 de julio



• Horario: 18:00 hs



• Lugar: Sala “Martha Quiles”, Edificio Tecnológico La Unidad (Don Bosco y Juan Col, Corrientes Capital)



• Entrada: libre y gratuita





Sobre la 16ª Feria Provincial del Libro



La 16ª edición de la Feria Provincial del Libro se desarrolla del 7 al 18 de julio en el predio de La Unidad (avenida 3 de Abril 57), organizada por el Gobierno de Corrientes a través del Instituto de Cultura. Por primera vez, las actividades se llevan a cabo en el flamante Edificio Tecnológico del complejo, a lo largo de doce jornadas destinadas a públicos de todas las edades.



Bajo el lema “Historias para alentar”, la programación reúne más de 200 propuestas culturales, entre presentaciones de libros, conferencias, talleres, espectáculos y espacios recreativos. Los visitantes pueden recorrer los stands de más de 30 librerías y editoriales, además de disfrutar de homenajes, charlas, cine, desfile cosplay y espectáculos musicales.



Entre las figuras invitadas se destaca la escritora y periodista mexicana Ángeles Mastretta, quien participó mediante videoconferencia para dialogar sobre su novela “Mal de amores”, además de numerosos autores correntinos y de otras provincias. La Feria funciona todos los días de 14:30 a 21:30 horas y cierra sus puertas este sábado 18 de julio.



La actividad de la Dra. Cuevas forma parte de esta agenda, con el apoyo del Gobierno de Corrientes y el Instituto de Cultura provincial.



