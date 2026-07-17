Forestal Tapebicuá, al borde de la quiebra: designaron interventor y crece la incertidumbre

A casi un año de la paralización de sus actividades, Forestal Tapebicuá atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia. La designación de un interventor y el avance del proceso concursal profundizaron la incertidumbre sobre el futuro de la planta ubicada en Gobernador Virasoro, mientras crece el temor de que el proceso desemboque en la quiebra y el cierre definitivo de uno de los aserraderos más importantes del país.

La empresa, controlada por Celulosa Argentina, suspendió su producción el 11 de agosto de 2025. En aquel momento alcanzó un acuerdo para sostener durante más de seis meses parte del salario de sus más de 500 trabajadores, con el compromiso de preservar los puestos de trabajo mientras buscaba alternativas para reactivar la actividad.

Sin embargo, ese esquema de asistencia ya finalizó y, a casi once meses del cierre, los empleados continúan sin respuestas concretas sobre su situación laboral. La falta de definiciones incrementa la preocupación entre las familias que dependían de la actividad de la planta.

Se agravó el problema

En este contexto, según indicó El Territorio la situación se agravó tras el cambio de propietarios de Celulosa Argentina. La compañía fue adquirida por el financista Esteban Nofal, quien realizó un aporte de capital destinado a reactivar la planta de Celulosa Argentina, aunque sin incluir en ese plan a Forestal Tapebicuá.

Como parte del nuevo escenario, la empresa solicitó el concurso preventivo de acreedores tanto para Celulosa Argentina como para Forestadora Tapebicuá, en expedientes separados. Este procedimiento judicial busca reorganizar las deudas y evitar la insolvencia definitiva, aunque especialistas advierten que, si no prospera un plan de recuperación, puede derivar en la quiebra.

La reciente designación de un interventor en el proceso judicial representa un nuevo paso dentro de esa instancia y refuerza la preocupación por el futuro de la planta correntina. Mientras avanza el proceso, las posibilidades de una pronta reactivación aparecen cada vez más reducidas.

La incertidumbre también alcanza al sector forestal de Corrientes. Forestal Tapebicuá fue durante años una de las principales industrias madereras de la provincia y un motor económico para Gobernador Virasoro y localidades cercanas, generando cientos de puestos de trabajo directos e indirectos.

Un eventual cierre definitivo significaría un fuerte impacto sobre toda la cadena forestoindustrial, una de las actividades productivas más importantes del noreste argentino, además de afectar a proveedores, transportistas y pequeños emprendimientos vinculados a la empresa.

Mientras tanto, los más de 500 trabajadores cesanteados aguardan definiciones sobre el rumbo de la compañía. A casi un año del cierre de la planta, la incertidumbre sigue siendo el denominador común y el temor a la quiebra definitiva gana cada vez más fuerza.