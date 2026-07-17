Carne de búfalo y control de ciervo axis: la propuesta de Corrientes en La Rural

En el marco de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, la provincia de Corrientes consolidó su participación institucional con un stand que combina la promoción de sus cadenas productivas clásicas con herramientas de innovación digital, turismo y cultura.

El espacio interactivo, coordinado de manera conjunta por los ministerios de Producción, de Industria, de Turismo y de Desarrollo Social del Ejecutivo correntino, se mantendrá habilitado de forma diaria en el predio ferial de Palermo hasta el próximo 26 de julio.

La propuesta institucional de la fecha busca sumergir a los miles de visitantes de la Expo Rural de Palermo 2026 en una experiencia integral que refleja la identidad del ser correntino.

Quienes recorren el sector pueden interactuar con emprendedores locales que forman parte del programa Sello Hecho en Corrientes, adquirir piezas únicas elaboradas por artesanos tradicionales y participar de rondas de mate con yerbas de origen provincial provistas por firmas líderes como el Establecimiento Las Marías y la Cooperativa Liebig con su marca Playadito.

La oferta de hospitalidad se complementa con espectáculos de música de chamamé y danza en vivo, acompañados por avatares digitales que introducen las nuevas tecnologías en la promoción de los recursos naturales de la provincia.

Ganadería bubalina de valor agregado en el Iberá

Entre las principales atracciones gastronómicas y productivas planificadas para las próximas jornadas, la cadena de la carne alternativa ocupará un lugar de vanguardia.

La Asociación Civil de Productores Búfalos del Iberá coordinará durante los días 24 y 25 de julio una serie de degustaciones exclusivas en el stand litoraleño.

El público general y los operadores del sector gastronómico podrán saborear cortes de carne asada, salames y quesos elaborados a base de leche de búfalo, todos manufacturados íntegramente en territorio correntino.

Esta acción de promoción busca visibilizar a nivel nacional e internacional el notable crecimiento que experimenta la ganadería bubalina en la provincia.

Al presentar productos con un elevado índice de valor agregado en origen, las autoridades provinciales y los referentes del sector privado apuntan a consolidar nuevos canales de comercialización y consumo masivo, demostrando el potencial que tiene esta variante pecuaria como una alternativa rentable y sustentable para las zonas de humedales y campos bajos lindantes al ecosistema del Iberá.

Estrategia comercial frente a las especies exóticas invasoras

La agenda de la delegación correntina en Buenos Aires también contempla el abordaje de problemáticas ambientales y de seguridad productiva de alto impacto para el sector rural. En este sentido, se confirmó la realización de la charla técnica denominada "Herramientas de control de chancho salvaje y ciervo axis", la cual estará a cargo del director de Producción Animal, Eduardo Ortiz.

La disertación, organizada en conjunto con la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, tendrá lugar el próximo 22 de julio a las 18:30 en el Salón Ceibo B del complejo palermitano.

El especialista del Ministerio de Producción expondrá ante productores y biólogos los lineamientos generales de la estrategia gubernamental para mitigar los severos perjuicios ambientales y agrícolas que ocasionan estas poblaciones de animales introducidos.

El eje de la propuesta correntina radica en propiciar el aprovechamiento comercial y la regulación de la caza de control de estas especies exóticas invasoras, compartiendo los resultados obtenidos en el territorio provincial para reducir el daño sobre las pasturas, los cultivos comerciales y la fauna nativa, un modelo de gestión que Corrientes busca proyectar como referencia para otras provincias afectadas por la misma problemática hídrica y forestal.