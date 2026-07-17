Más de 1.000 estudiantes visitaron las plantas potabilizadoras de Aguas de Corrientes

Aguas de Corrientes cerró la primera etapa de su propuesta educativa con la participación de más de 1.000 alumnos de distintas instituciones escolares. Los estudiantes, acompañados por sus docentes, recorrieron las instalaciones para conocer el proceso de potabilización.

La iniciativa, denominada "Aguas Abiertas", busca acercar a la comunidad educativa al funcionamiento del servicio. De esta manera, el programa promueve la concientización sobre el cuidado y el tratamiento necesario para garantizar un consumo seguro.

Cómo participar

Tras el receso de invierno, la empresa pondrá en marcha la segunda etapa del programa, que estará abierto durante lo que resta del ciclo lectivo. Es por esto que invitaron a las instituciones que aún no formaron parte de la propuesta a inscribirse de manera gratuita.

Las escuelas interesadas pueden solicitar una visita enviando un correo electrónico a aguasabiertas@aguasdecorrientes.com. Además, se puede consultar información a través de la web oficial de la empresa.