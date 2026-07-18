Emotiva despedida al padre Tomás von Schulz en la Catedral de Goya

La comunidad católica de Goya despidió en la noche del viernes al presbítero Tomás Francisco von Schulz, quien falleció a los 93 años, con una emotiva misa de cuerpo presente celebrada en la Catedral Nuestra Señora del Rosario, donde son velados sus restos.

La celebración fue presidida por el obispo emérito de Goya, monseñor Ricardo Oscar Faifer, y concelebrada por el obispo diocesano, monseñor Adolfo Ramón Canecín, junto a los diáconos Esteban Ojeda y Camilo López. Numerosos fieles participaron de la Eucaristía para agradecer por la vida y el ministerio del sacerdote, quien dejó una profunda huella en la diócesis.

Durante la homilía, monseñor Faifer recordó el legado espiritual del padre Tomás y afirmó que "proclamó la fe y la hizo vida". Basándose en el Evangelio de San Juan y el libro del Apocalipsis, invitó a los presentes a vivir la despedida con esperanza cristiana y confianza en la promesa de la vida eterna.

El obispo emérito destacó además la historia de vida del sacerdote, recordando su conversión del luteranismo al catolicismo cuando era joven y su posterior respuesta al llamado sacerdotal, al que dedicó toda su vida.

Asimismo, puso en valor su extensa labor pastoral en la Diócesis de Goya, donde impulsó especialmente la formación catequística, elaborando materiales que aún hoy continúan utilizándose en distintas comunidades de la jurisdicción eclesiástica.

"Agradecemos a Dios todo lo que significó el padre Tomás y cuanto realizó en favor de la Iglesia", expresó Faifer.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el obispo recordó el encuentro que mantuvo esa misma mañana con hombres que, durante su infancia, fueron acogidos en la Casa del Niño.

"Los vi con lágrimas en los ojos despidiendo a quien fue para ellos un verdadero padre", relató.

Finalmente, Faifer expresó su esperanza en el encuentro definitivo del sacerdote con Dios y recordó las palabras de Jesús: "Vos, Tomás, que hiciste presente mi amor celebrando la Eucaristía, regalando mi perdón, mi misericordia y mi ternura, ahora vengo a buscarte porque quiero que estés donde yo estoy".