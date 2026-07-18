Laura Lewin dictará una capacitación para directivos en Corrientes: cómo inscribirse

El Ministerio de Educación de Corrientes informó que desde el 21 de julio estarán abiertas las inscripciones para la Escuela para Directivos, una propuesta de formación virtual destinada a fortalecer el liderazgo y la gestión de las instituciones educativas de la provincia.

La capacitación, que estará a cargo de la reconocida especialista en educación Laura Lewin, está dirigida a directivos en ejercicio de instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles, así como también a docentes que se encuentren próximos a concursar para cargos directivos.

El trayecto formativo contempla 12 encuentros virtuales, organizados en 10 módulos de formación y dos encuentros destinados al desarrollo del trabajo integrador final. La propuesta tendrá una carga total de 61 horas reloj y otorgará puntaje docente, de acuerdo con la Resolución N° 2337.

Durante el cursado, los participantes abordarán contenidos vinculados al liderazgo institucional, la toma de decisiones, el acompañamiento de equipos de trabajo, la gestión de conflictos, la motivación docente, el trabajo colaborativo, el fortalecimiento del vínculo entre la escuela y las familias, y la mejora continua de las instituciones educativas.

Cómo inscribirse

Las inscripciones deberán realizarse a través de SIMA Catálogo, a partir del lunes 21 de julio.

La capacitación contará con cupos limitados y se desarrollará en dos comisiones:

Turno mañana: martes, de 9 a 11 , con 499 conexiones disponibles .

martes, de , con . Turno tarde: martes, de 18:30 a 20:30, con 450 conexiones disponibles.

La formación será completamente virtual y se dictará mediante la plataforma Zoom, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para fortalecer el rol de quienes conducen las instituciones educativas y de aquellos docentes que se preparan para asumir funciones directivas.