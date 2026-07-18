A pesar de que muchos aún continúan negando que el hombre llegó a la Luna, diciendo que fue todo preparado y que nunca se produjo el alunizaje. Pero la realidad y el paso del tiempo fueron dándole la razón a quienes afirman que el alunizaje se produjo. Sin duda la historia de la astronáutica tiene su punto sobresaliente a partir de la llegada del hombre a la Luna el 20 de julio de 1969. Los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, pasaron a los libros de historia con un hecho que quedó marcado en la historia. Y eso dio también origen a la celebración mundial del Día de la Amistad o Día del Amigo, que el Dr. Enrique Febraro, odontólogo argentino, aprovechó la ocasión, viendo que prácticamente todo el planeta estuvo pendiente de la llegada del hombre a la Luna, para instaurar este día, pero al margen de este hecho, hay muchos asuntos pendientes y misteriosos en torno de la llegada del hombre a la Luna y que nunca han sido aclarados por las autoridades. Por ejemplo, Porqué no se continuó enviando misiones a la Luna? Ocurrió algo para que la NASA decidiera no enviar más astronautas a la Luna?



Según fuentes cercanas e investigadores privados, es posible que haya ocurrido algo, para que no sigan las misiones Apolo. Todos los astronautas de las distinta misiones, han dado testimonio firme de haber observado una serie de luces desplazándose por la superficie lunar, a pocos metros de donde los astronautas descendieron, como si los estuvieran vigilando y observando.Muchas de las misiones fueron seguidas por extrañas luces incluso desde Tierra, a poco de salir del planeta. Todos los testimonios de primera mano fueron confirmados por los astronautas de los distintos vuelos, pero las autoridades les prohibieron comentarlo con la prensa. Muchos de ellos años después, ya retirados, dieron más detalles de los sucedido allá arriba. Y fue impactante.

Detalles increíbles



Cuando Apolo XI estuvo aprestándose a alunizar en el Mar de las Crisis, los astronautas observaron asombrados una formación de varios objetos de forma ovoidal, estacionados frente a un hangar. Atemorizados por lo que veían, dieron la noticia al Centro Houston. Hay varios objetos estacionados aquí, qué hacemos? Desde Tierra les dieron la orden de cambiar el lugar de alunizaje por el Mar de la Tranquilidad, donde finalmente descendieron. Por supuesto que a los astronautas se les prohibió terminantemente comentar nada al respecto. Pero un radioaficionado italiano había captado la comunicación entre los astronautas y el Centro Houston. Por supuesto que la NASA desmintió todo. El astronauta Michael Collins, que permaneció orbitando la Luna, declaró en posterior conferencia de prensa que al pasar por la cara oculta de la Luna le llamó la atención la presencia de cuatro objetos luminosos estacionados en un cráter y dijo que no podría decir con certeza qué eran.



“Esto fue un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la Humanidad” fue la frase que quedó grabada para siempre. También los astronautas dejaron sobre la superficie de la Luna una placa metálica que decía: “ Aquí los hombres del planeta Tierra pusieron por primera vez pie en la Luna. Julio 20 de 1969 AD. Hemos venido en paz por toda la Humanidad.” Firman los tres astronautas y quien era el presidente de los Estados Unidos en ese momento. Richard Nixon. Los astronautas exploraron los alrededores durante unas dos horas, y dejaron depositados como testimonio para el futuro, escudos nacionales de todos los países de la Tierra, incluido el pequeño principado de Andorra.

Posibilidad alienígena



También se dice que podría haber bases secretas extraterrestres en la cara oculta de la Luna. Incluso se comenta que tanto norteamericanos como rusos ya lo saben y lo ocultan, incluso se dijo que una expedición soviética, posterior a la misiones Apolo, habría sido atacada por alienígenas, que por lo visto no quieren que los hombres sigan yendo a la Luna. Esto se confirmó a pesar de que intentaron ocultarlo. Esto explicaría porqué tanto rusos como norteamericanos, perdieron de golpe el interés por la Luna.. En fin, hay mucha cosas de la Luna que aún permanecen en el misterio y habrá que ver si alguna vez se aclara este tipo de incidentes, si ocurrieron o nó. Aunque es muy difícil que la verdad se sepa alguna vez.