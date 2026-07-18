Excombatiente correntino: "Ese simple trapo con letras escritas a mano cambió la historia"

La imagen recorrió el mundo en cuestión de minutos. Apenas terminó la histórica victoria de Argentina por 2 a 1 sobre Inglaterra en el Mundial 2026, los jugadores celebraron el pase a la final desplegando una bandera blanca con una frase escrita a mano: "Las Malvinas son Argentinas". Lo que para muchos fue una postal del triunfo, para los veteranos de guerra tuvo un significado mucho más profundo.

Carlos Enriori, presidente del Centro de Excombatientes de Monte Caseros, aseguró a El Litoral que ese gesto trascendió lo futbolístico y marcó un antes y un después para la causa Malvinas. "Fue un inmenso placer haber ganado a los ingleses. Ya para el argentino en general es muy fuerte el sentimiento por Malvinas, sobre todo para los excombatientes que fuimos a luchar", expresó.

El veterano recordó que el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra siempre tuvo una carga emocional especial para quienes combatieron en 1982. "Era un plus que la Selección volviera a enfrentarse con Inglaterra en un Mundial. En el '82, en el Canberra, cuando íbamos a buscar la comida, los ingleses ponían los resultados del Mundial", recordó.

También evocó la victoria de México 1986 de la mano de Diego Maradona y la emoción que despertó en quienes aún transitaban las heridas de la guerra. Sin embargo, consideró que esta vez ocurrió algo diferente.

El significado del cartel

"En Qatar fueron 'los pibes de Malvinas', que hicieron que muchos volvieran a preguntarse quiénes eran esos soldados. Ahora el mensaje ya no pasa por los pibes de Malvinas, sino por afirmar que las Malvinas son Argentinas. Ese simple trapo con las letras escritas a mano cambió la historia", sostuvo a este medio.

Para Enriori, la bandera modificó el foco del debate. "Ya no es solamente el soldado que luchó, sino el planteamiento de la soberanía. Eso es lo que tiene que hacer nuestro gobierno: seguir peleando por las Malvinas", afirmó.

Memoria viva

La emoción también atravesó a Rolando Fernández, excombatiente oriundo de Saladas. Aunque durante la previa muchos insistieron en que se trataba solo de un partido de fútbol, aseguró que para quienes estuvieron en las Islas nunca fue así.

"A pesar de que se dijo que solo era un partido de fútbol, para nosotros nunca va a ser solamente una cuestión deportiva. Tenemos una diferencia con los ingleses que nos va a durar toda la vida, y quienes defendimos la soberanía de las Islas lo llevamos muy dentro del corazón", señaló en comunicación con El Litoral.

Fernández confesó que el momento más conmovedor llegó cuando los futbolistas desplegaron la bandera sobre el césped.

"Fue algo muy emocionante. Me llenó de alegría ver a los muchachos reafirmando lo que todos sabemos: que las Malvinas son Argentinas. Fue un gesto tremendo, casi igual que el gol del '86", aseguró.

Incluso comparó la emoción con la que sintió hace cuatro décadas al ver la histórica victoria de Diego Maradona sobre Inglaterra. "Cuando vi que desplegaron ese trapo, como le decimos los futboleros a las banderas de la tribuna, sentí que una parte de mí estaba con los muchachos. Ganarle a los ingleses siempre va a ser una satisfacción enorme para quienes combatimos en Malvinas", expresó.

Desde otro lugar, pero con el mismo sentimiento, Mabel Miranda, integrante de la ONG No Me Olvides de Mar del Plata y directora de la Escuela N.º 784 "Ramón Cirilo Blanco", dedicada a un soldado caído en combate, destacó el valor simbólico del mensaje.

"Como docente sentí mucho orgullo. La pasión del argentino no se reduce a una cancha de fútbol. Nuestra camiseta está cargada de un gran sentido de pertenencia por nuestra historia y Malvinas forma parte de ella. Ver esa bandera fue expresar al mundo que las Malvinas no solo son argentinas, sino que las sentimos nuestras", concluyó.

(VT)