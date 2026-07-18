Corrientes está bajo alerta amarilla y naranja por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este sábado que la provincia de Corrientes se encuentra bajo alerta amarilla y naranja por tormentas y lluvias, por lo que se espera un fin de semana con condiciones meteorológicas inestables en gran parte del territorio provincial.

De acuerdo con el organismo, para este sábado rige un alerta amarilla que alcanza a las localidades de Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes y San Roque, donde se prevén tormentas que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

En tanto, para el domingo, el SMN advirtió alertas amarilla y naranja para distintas zonas de Corrientes, incluyendo la capital provincial.

Según el pronóstico, las lluvias comenzarían durante la madrugada del domingo, con una probabilidad del 90%, y las condiciones de inestabilidad se mantendrían durante la mañana y la tarde, con tormentas de variada intensidad.

De esta manera, Corrientes tendrá un fin de semana marcado por las precipitaciones y el mal tiempo. El pronóstico llega además en una jornada muy especial para los argentinos, ya que este domingo la Selección argentina disputará la final del Mundial 2026, un encuentro que volverá a reunir a miles de personas en distintos puntos de la provincia para seguir el partido.