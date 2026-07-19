Vuelve el frío y rige el alerta naranja por lluvias en Corrientes

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este domingo que continúa el alerta naranja por lluvias para sectores de la provincia de Corrientes durante este lunes, jornada en la que además se espera descenso de la temperatura luego del calor registrado durante el fin de semana.

Tras dos días con máximas cercanas a los 30 grados, el ingreso de un frente inestable provocará el regreso del frío y las lluvias en gran parte del territorio provincial.

Según el pronóstico, las precipitaciones comenzarán durante la madrugada del lunes, con una probabilidad del 95%, y se extenderán durante buena parte de la jornada.

El alerta naranja alcanzará a las localidades de General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé, donde se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad.

Para este lunes se prevé una máxima de 18 grados y una mínima de 16, muy por debajo de los valores registrados durante el fin de semana.

Cómo seguirá el tiempo en Corrientes

De acuerdo con el SMN, las condiciones de inestabilidad continuarán durante el martes, cuando la probabilidad de lluvias alcanzará el 100% durante la mañana. Para esa jornada también se espera una temperatura máxima de 18 grados.

El miércoles persistirá la posibilidad de precipitaciones, aunque con una probabilidad menor, cercana al 75%, mientras que las temperaturas se mantendrán frescas.

Recién a partir del jueves mejorarán las condiciones meteorológicas. El pronóstico anticipa cielo parcialmente soleado, una máxima de 19 grados y una mínima de 12.

En tanto, el viernes continuará el buen tiempo, con condiciones similares y una temperatura máxima de 20 grados, marcando el regreso de la estabilidad luego de varios días de lluvias en la provincia.