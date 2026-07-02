Ituzaingó representará a Corrientes en el "Mundialito de Ciudades"

El "Mundialito de Ciudades" promete ser una vitrina histórica para el interior del país, y Corrientes ya tiene a su máximo estandarte listo para dar batalla en el ecosistema digital de Olga. Ituzaingó demostró su enorme peso específico al superar un exigente filtro de convocatoria nacional en el que se inscribieron más de 1.700 municipios de todas las provincias argentinas.

El "Paraíso Natural" correntino busca conquistar el voto nacional en Olga

Conocida popularmente como el “Paraíso Natural”, la delegación correntina se prepara para desplegar una estrategia comunicacional imbatible ante los ojos de miles de espectadores en vivo.

La ciudad apostará fuertemente a conquistar los votos de la audiencia digital a través de la exposición de sus paisajes fluviales, la imponencia de las playas sobre el río Paraná, la magnitud arquitectónica y tecnológica de la represa hidroeléctrica de Yacyretá, y la inigualable riqueza identitaria de su cultura litoraleña y chamamecera.

Además, en esa misma transmisión de Olga se conoció que la ciudad correntina deberá medirse con San Rafael de Mendoza.

Las Breñas representa al Chaco y ya conoce a su primer rival del torneo

La localidad de Las Breñas de Chaco es otro referente de la región del NEA dentro de la grilla del programa "Soñé Que Volaba". El sorteo de cruces determinó que la comunidad chaqueña deba medir fuerzas contra la ciudad de Neuquén.

Las Breñas apostará por su valioso patrimonio histórico como la “Ciudad de los Inmigrantes”. Sus representantes buscarán revalorizar las tradiciones de las colectividades europeas que forjaron la zona y pondrán sobre la mesa el impacto de una de sus celebraciones más emblemáticas y masivas: la Fiesta Nacional del Estudiante, un evento juvenil que año tras año congrega a miles de estudiantes en el corazón del territorio chaqueño.

Voto del público y patrimonio: las claves de un certamen federal

Este certamen de carácter federal propone una dinámica de juego interactivo donde las comunidades seleccionadas deben exponer de forma creativa y dinámica sus principales atractivos turísticos, costumbres cotidianas, platos de la gastronomía regional, personajes históricos o pintorescos y el patrimonio cultural en general.

El objetivo final es seducir al público y capturar el voto masivo de la audiencia del canal de streaming.

Tanto Ituzaingó como Las Breñas asumirán el desafío de dejar en lo más alto el prestigio del NEA. Ambas localidades buscarán transformarse en la gran revelación del torneo de Olga, demostrando mediante el apoyo de sus provincias por qué se consolidan como destinos turísticos únicos e incomparables dentro del mapa de la República Argentina.