Buscan fortalecer los sistemas de alerta temprana en Corrientes ante la llegada de El Niño

Ante el fenómeno meteorológico de El Niño que se espera en la región, el gobernador Juan Pablo Valdés convocó este jueves a un encuentro clave para coordinar tareas preventivas. La Junta Provincial de Defensa Civil, integrada por los ministerios, organismos y distintas áreas del Gobierno de Corrientes, con el propósito de evaluar las acciones preventivas que ya se encuentran en marcha y planificar nuevas medidas frente a los pronósticos que anuncian la llegada a niveles extremos en la región.

Se trabaja en fortalecer la comunicación y los sistemas de alerta temprana para que la población esté informada y pueda prevenir riesgos, tomando como ejemplo experiencias internacionales exitosas.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, el fenómeno podría generar precipitaciones intensas y persistentes, además de crecidas en los cursos de agua, por lo que el Gobierno provincial avanza en un esquema de coordinación permanente entre todas las áreas involucradas para fortalecer la capacidad de respuesta.

"Pensamos en un sistema de comunicación para que, en el caso de las emergencias, las alertas lleguen de forma rápida por parte de la Provincia y permitan que los ciudadanos estén preparados y estén alerta, entendiendo que puede haber una lluvia de gran escala en su ciudad”, indicó el gobernador de Corrientes.

Además, se hizo un repaso del trabajo que viene desarrollando la provincia en materia de prevención, logística, capacitación de recursos humanos y ejecución de obras hídricas.

“Las acciones son estratégicas, logísticas, formando recursos humanos y avanzando con obras hídricas, nos preparamos para hacer frente al fenómeno climático", añadió.

En paralelo, el gobernador sostuvo que mantiene acciones junto al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) con los jefes comunales de todos los municipios que probablemente se vean afectados ante este posible escenario.

Asimismo, identificó los puntos más vulnerables de la provincia en las diferentes localidades, y remarcó el avance de las obras de infraestructura hídrica que la Provincia ejecuta, entre ellas las tareas de escurrimiento en barrios periféricos de la Capital y la finalización de los trabajos en el barrio Pirayuí.

Mesa de trabajo

En tanto, el intendente de Corrientes, Claudio Polich, destacó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio "estamos trabajando, tratando de tomar todas las previsiones que son posibles y, si hay alguna cuestión que nosotros no manejamos, es la del clima; por eso lo que podemos hacer es trabajar con la anticipación necesaria". Además, señaló que las inversiones realizadas por el Gobierno provincial en la construcción de canales "sirvió y ayudó muchísimo en las últimas precipitaciones", aunque advirtió que una crecida extraordinaria del río Paraná podría generar complicaciones adicionales.

Por su parte, el director de Defensa Civil, Bruno Lovinson, destacó que la Provincia ya venía trabajando en la planificación junto a distintos municipios. "Ya hace por lo menos 30 o 45 días que venimos trabajando con la información y con algunos municipios para el fortalecimiento, así que tenemos establecida una agenda de trabajo", afirmó. Además, indicó que el fenómeno de El Niño "está declarado desde el 12 de junio" y confirmó que en aproximadamente 20 días se realizará una nueva reunión.

Asimismo, el presidente de Vialidad Provincial, Luis Cardoso, sostuvo que la convocatoria permitió anticiparse a un escenario climático complejo donde "según la información que tenemos, probablemente sea uno de los más importantes de los últimos años", manifestó.