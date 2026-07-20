Corrientes: lanzan un sistema de vouchers para actividades deportivas y culturales

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, abrió formalmente la convocatoria para el programa Centros de Familia.

La iniciativa busca conformar una red de instituciones públicas y privadas en la Capital para ofrecer actividades deportivas, educativas y culturales a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.

Las prestaciones se financiarán mediante un sistema de vouchers que el Gobierno otorgará directamente a las familias beneficiarias.

Quiénes pueden participar y cómo funciona el sistema

En esta primera etapa, la provincia busca consolidar una cartilla amplia de espacios recreativos y formativos antes de habilitar el beneficio a los hogares.

La red de Centros Adheridos estará integrada por:

Rubros convocados: se pueden inscribir clubes deportivos , academias artísticas , institutos de enseñanza , gimnasios , centros culturales y organizaciones de la sociedad civil .

Público objetivo: las propuestas extracurriculares deben estar destinadas de forma exclusiva a chicos y jóvenes de 6 a 17 años .

Mecanismo de pago: las familias recibirán los vouchers oficiales y podrán elegir libremente a qué institución y actividad enviar a sus hijos.

Requisitos obligatorios y canales de inscripción

La convocatoria formal comenzó a regir desde el miércoles 8 de julio. Desde la gestión del gobernador Juan Pablo Valdés detallaron los papeles exigidos para el trámite: