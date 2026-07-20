Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes en Corrientes: qué zonas afectará

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un aviso oficial por la llegada de un frente de inestabilidad para Corrientes que incluye un esquema de alerta naranja y alerta amarilla debido a la probabilidad de lluvias copiosas y tormentas fuertes.

Según el informe técnico del organismo climático, las precipitaciones comenzarán a desarrollarse desde las primeras horas de este martes, trayendo consigo una rotación del viento hacia el sector sur y un marcado descenso de la temperatura, con marcas térmicas máximas que no superarán los 20 grados.

El nivel de alerta naranja, que advierte sobre fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad y el medio ambiente, abarca de manera directa a las localidades de Ituzaingó, San Miguel, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé.

En estos municipios del noreste correntino se prevén tormentas aisladas de intensidad severa, acompañadas por ráfagas de viento muy intensas que podrían sobrepasar los 90 kilómetros por hora, importante actividad eléctrica, caída de granizo de diversos tamaños y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, con registros de precipitación acumulada estimados entre los 70 y 90 milímetros.

La capital y el centro bajo nivel de alerta amarilla

De forma paralela, el mapa de riesgo meteorológico estableció una advertencia de nivel amarillo para el área metropolitana de la capital provincial, así como para los departamentos de Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

En este sector del territorio correntino se esperan tormentas de variada intensidad, con capacidad para generar acumulados de agua que oscilarán entre los 50 y los 80 milímetros, valores que podrían ser superados de manera puntual en algunas zonas rurales.

Frente a la posibilidad de que se registren anegamientos temporarios, autoridades recomendaron evitar las actividades al aire libre durante el desarrollo de los núcleos de tormenta, no sacar los residuos domiciliarios a la calle para no obstruir los desagües pluviales y mantenerse alejados de postes de luz, árboles y cables del tendido eléctrico para evitar accidentes.