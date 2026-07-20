Salud Pública insta a completar el calendario y la vacuna antigripal en Corrientes

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes emitió un recordatorio sobre la importancia de completar los esquemas del Calendario Nacional y la inmunización antigripal.

El ministro Emilio Lanari Zubiaur remarcó que la vacunación es la herramienta preventiva más efectiva para el sistema sanitario.

Las dosis ya están disponibles en los centros de la provincia, con especial prioridad para los grupos de riesgo, embarazadas, adultos mayores y menores de dos años, quienes deben asistir con DNI y carnet de vacunación.

Grupos de riesgo convocados para la dosis antigripal

La campaña de inmunización hace especial hincapié en proteger a los sectores más vulnerables de la población para evitar complicaciones respiratorias graves:

Menores y embarazadas: niños de 6 a 24 meses (deben recibir dos dosis separadas por 4 semanas), embarazadas en cualquier mes de gestación y puérperas hasta 10 días posparto (si no la recibieron antes).

Adultos mayores: desde 65 años de edad, quienes pueden concurrir de forma directa sin necesidad de presentar prescripción .

Personal esencial: agentes y trabajadores del sistema de salud pública y privada.

Personas de 2 a 64 años con patologías: pacientes con enfermedades respiratorias, cardíacas, obesidad, diabetes, insuficiencia renal crónica en diálisis, inmunodeficiencias o tratamientos oncohematológicos.

El último grupo debe presentar orden médica acreditando su condición.

Puntos de vacunación y cronograma en Corrientes Capital

Las dosis de Calendario, Covid-19 y Antigripal se aplican de lunes a viernes en horarios fijos.

Para facilitar el acceso de los vecinos de la ciudad, se dispusieron vacunatorios públicos con atención distribuida en dos turnos diarios: