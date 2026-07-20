Quini 6: un correntino ganó más de 507 millones de pesos

La suerte estuvo del lado de un correntino que se llevó un 507 millones de pesos en el sorteo del Quini 6 del domingo, y que pese a repartirse con otros ganadores es de consideración.

El sorteo se realizó bajo la modalidad La Revancha y tenía un pozo acumulado superior a los 2.028 millones de pesos

Desde la organización informaron que cuatro apostadores compartirían en premio. Entre ellos un correntino de La Cruz junto a otros de Mendoza, Río Negro y Chubut, se dividieron el pozo con la combinación ganadora: 04 - 10 - 14 - 17 - 25 - 32.

La Lotería Correntina felicita al ganador y recuerdan que este juego sigue repartiendo premios millonarios.

Para más información sobre sorteos y premios, se puede consultar a las redes sociales oficiales o acercarse a la agencia oficial más cercana.