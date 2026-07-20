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Quini 6: un correntino ganó más de 507 millones de pesos

Con la modalidad La Revancha se repartió un pozo acumulado de más de 2.028 millones de pesos entre cuatro apostadores.

Por El Litoral

Lunes, 20 de julio de 2026 a las 09:05

La suerte estuvo del lado de un correntino que se llevó un 507 millones de pesos en el sorteo del Quini 6 del domingo, y que pese a repartirse con otros ganadores es de consideración.

El sorteo se realizó bajo la modalidad La Revancha y tenía un pozo acumulado superior a los 2.028 millones de pesos

Desde la organización informaron que cuatro apostadores compartirían en premio. Entre ellos un correntino de La Cruz junto a otros de Mendoza, Río Negro y Chubut, se dividieron el pozo con la combinación ganadora: 04 - 10 - 14 - 17 - 25 - 32.

La Lotería Correntina felicita al ganador y recuerdan que este juego sigue repartiendo premios millonarios.

Para más información sobre sorteos y premios, se puede consultar a las redes sociales oficiales o acercarse a la agencia oficial más cercana.

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