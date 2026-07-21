Corrientes promociona la 61º Fiesta Nacional de Pesca del Dorado en Buenos Aires

La 61° Fiesta Nacional de Pesca del Dorado avanza con la promoción nacional y tendrá su lanzamiento oficial en la ciudad de Buenos Aires. La presentación se realizará el jueves, a las 10.30, en la Casa de Corrientes, ubicada en Maipú 271.

Del acto participarán autoridades del municipio de Paso de la Patria, representantes de la Cámara de Prestadores de Servicios Turísticos y funcionarios del Gobierno provincial. Durante el encuentro se dará a conocer el programa de actividades del evento, que se desarrollará del 14 al 17 de agosto en la villa turística.

La competencia, considerada la más antigua de la pesca deportiva del país, cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Corrientes a través de distintas áreas. El Ministerio de Turismo se encarga de coordinar las acciones de promoción y difusión.

Como anticipo de esta edición, el intendente de Paso de la Patria, Oscar García, destacó que uno de los principales atractivos será el sorteo de una casa tipo chalet. Además, el esquema de premios incluirá embarcaciones totalmente equipadas, motores fuera de borda e importantes sumas de dinero en efectivo.