"Es una necesidad": plantean el regreso de balsas entre Corrientes y Chaco

La interventora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, impulsa un proyecto para reactivar el histórico servicio de balsas sobre el río Paraná como alternativa de conectividad entre Chaco y Corrientes.

La iniciativa surgió la última interrupción de tránsito de más de ocho horas tras una colisón múltiple sobre el puente General Manuel Belgrano.

La funcionaria reveló conversaciones con una naviera paraguaya y remarcó la urgencia de contar con una vía auxiliar para el traslado de camiones, vehículos particulares y pasajeros.

"No se puede trabajar en la coyuntura": el origen de la iniciativa

La idea cobró fuerza a partir del último colapso de la circulación entre ambas provincias, lo que dejó en evidencia la falta de alternativas ante contingencias graves en el cruce interprovincial.

La visión de Azula prioriza la planificación estratégica a partir de una lección del último accidente: "La verdad que esto es una idea que surge a partir del accidente que hubo en el puente la vez pasada. El puente estuvo interrumpido ocho horas. Me parece que es una necesidad tener una alternativa", afirmó.

La interventora advirtió sobre el impacto de un corte prolongado preguntando "¿Qué pasa si son más horas? ¿Qué pasa si el accidente es con un camión con cargas peligrosas? No se puede siempre trabajar en la coyuntura, habría que mirar hacia adelante".

Si bien está en carpeta la megaobra del nuevo viaducto, Azula remarcó la brecha temporal y fue categórica al decir que "un puente no se hace de un día para otro y, mientras tanto, tenemos que estar preparados porque hay gente que trabaja, estudia o se atiende médicamente".

Interés empresarial, acuerdo bilateral y transporte general

Azula aclaró que el puerto no define de forma aislada la medida, sino que requerirá un marco legal e institucional entre ambas jurisdicciones provinciales y la intervención de capitales privados.

La funcionaria mencionó el interés internacional, pues "con la naviera Yerutí nos conocemos y han manifestado estar interesados en hacer ese servicio. El próximo paso va a ser decirle a la empresa que haga una propuesta", sostuvo.

Por otro lado, acaró que que la puesta en marcha de esta idea "depende de un convenio interprovincial bilateral entre Chaco y Corrientes".

Además, desmintió que sea un transporte exclusivo de pasajeros: "Lo más importante es tener una balsa que pueda descomprimir el transporte de camiones del Puente General Belgrano. Que pueda ser un servicio para camiones, para autos, para personas; un transporte general".

Infraestructura costera y posibles puntos de embarque

Para reactivar el cruce de balsas que unió históricamente a la región antes de la inauguración del puente Belgrano, se requerirán inversiones técnicas en las costas.

Los aspectos logísticos en evaluación señalan es necesario un estudio de factibilidad, que según Azula "va a implicar un estudio técnico de dónde a dónde iría la balsa, si por Antequeras o por el Riacho Barranqueras, donde Prefectura tiene el embarcadero histórico".

La interventora enfatizó que será indispensable encarar infraestructura adecuada pues "habrá que hacer accesos para camiones y autos para que puedan acceder a la balsa, descender y conectarse con el entramado vial".

Con información de Radio Sudamericana.