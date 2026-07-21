Un municipio de Corrientes recuperó un colectivo escolar abandonado en un taller no habilitado

La Municipalidad de la ciudad correntina de Mburucuyá logró localizar y recuperar un colectivo escolar de la flota estatal en el marco de las denuncias por múltiples irregularidades administrativas libradas contra la gestión del exintendente Pablo Kelo Guastavino.

La unidad, destinada originariamente al traslado diario de estudiantes de los niveles primario y secundario de las zonas rurales del municipio, se encontraba abandonada de manera ilegítima en el patio de un taller mecánico local, un predio que el responsable del comercio manifestó alquilarle de forma directa a Lilo Guastavino, padre del ex jefe comunal.

En el operativo de recuperación, funcionarios y apoderados legales constataron y documentaron el estado de abandono del rodado a casi ocho meses de haber tomado posesión del Poder Ejecutivo.

El intendente, Edgar Galarza Florentín, dio detalles del caso: “Tenemos el deber de informar lo que sucede con lo que pertenece a la Municipalidad. De acuerdo a la información documentada por nuestros abogados, el colectivo fue dejado en el lugar por personas que habían formado parte del Gabinete municipal de la gestión anterior”.

Falta de inventario, taller no habilitado y deuda de reparaciones

Las diligencias notariales realizadas en el lugar expusieron una compleja trama de irregularidades en la contratación pública municipal. Según consta en las actas labradas en el galpón, el mecánico del taller declaró que el colectivo fue dejado en el predio a comienzos del año 2025 por el exfuncionario Francisco Romero, quien se desempeñaba como secretario de Finanzas durante el mandato de Guastavino, con la indicación de efectuar reparaciones menores en los cristales y el sistema de frenos.

Un año y medio después de aquel contacto informal, el comerciante afirmó que la gestión anterior nunca abonó los arreglos ejecutados ni procedió a retirar el vehículo de la propiedad.

A la ausencia de un contrato formal de servicio o licitación para la reparación de la máquina se suma otra infracción de gravedad institucional: el predio comercial no contaba con la habilitación municipal correspondiente para operar en el rubro, imposibilitando legalmente cualquier tipo de contratación como proveedor del Estado local.

Asimismo, las auditorías de corte revelaron que el colectivo —un Mercedes Benz modelo 2004 que fuera donado años atrás por el Gobierno provincial— carecía de registro en los libros de inventario comunal, formando parte del listado de unidades faltantes que fueron detectadas durante el relevamiento inicial que determinó el estado de devastación del parque automotor.

Acción extrajudicial ante la inacción del Juzgado de Paz

Ante el hallazgo fehaciente del vehículo oficial, el equipo jurídico de la comuna se presentó ante el Juzgado de Paz de Mburucuyá, a cargo de la jueza Verónica Noelia Pérez Yacuzzi, solicitando con carácter de urgencia una orden de allanamiento y el posterior secuestro de la unidad.

Sin embargo, las autoridades municipales denunciaron que la magistrada demoró de manera injustificada las actuaciones procesales para finalmente declararse incompetente en la causa y derivar las actuaciones bajo el expediente Z09-10974/2026 hacia el juzgado de la localidad vecina de Santa Rosa.

Frente a la parálisis de la vía judicial ordinaria y ante el riesgo inminente de deterioro o desmantelamiento de la maquinaria, el Municipio resolvió avanzar con la recuperación del ómnibus por la vía extrajudicial, asentando previamente con vistas fotográficas el estado en el que fue hallado en el taller.

Las autoridades locales confirmaron que el rodado se incorporará formalmente como prueba en la causa penal que se tramita en la Justicia provincial por el vaciamiento del patrimonio estatal, asumiendo el compromiso de poner a punto la mecánica de la unidad para reintegrarla de forma inmediata al servicio del transporte escolar en el distrito.