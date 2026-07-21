Corrientes exhibe su genética ganadera en la Expo Rural de Palermo

La genética de Corrientes tiene un lugar destacado en la 138° Exposición de Agricultura, Ganadería e Industria Internacional de Palermo. La provincia presenta ejemplares bovinos, bubalinos y equinos, que reafirman su protagonismo en uno de los eventos del sector más importantes del país.

La delegación correntina participa de La Rural con animales de las razas Hereford, Braford, Brangus y Santa Gertrudis, además de búfalos y caballos criollos. Los ejemplares representan el trabajo de productores de distintos puntos de la provincia.

Juras y presencia correntina

Durante toda la semana se desarrollan las juras de las distintas razas, donde compiten animales de reconocidas cabañas correntinas. El cronograma comenzó con Braford y búfalos, continúa este martes con Brangus, seguirá con Hereford y finalizará el viernes con los caballos criollos.

En total, la muestra reúne a 4.500 expositores de animales y 400 comerciales. Además, se espera la visita de alrededor de 1.300.000 personas, lo que convierte a la exposición en una oportunidad para exhibir el potencial productivo de la provincia.

La presencia de Corrientes en Palermo también busca mostrar el crecimiento de una actividad que constituye uno de los pilares de la economía local. La incorporación de tecnología y la mejora continua de la genética aparecen como desafíos para fortalecer la producción y mantener a la provincia entre las principales referencias ganaderas del país.