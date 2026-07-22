Juegos Correntinos 2026: hay nuevos clasificados a la fase Provincial tras el Zonal 5

La etapa Zonal 5 de los Juegos Correntinos 2026 finalizó con nuevos clasificados para la fase Provincial del programa deportivo. La etapa fue coordinada por la Secretaría de Deportes junto a los municipios de San Lorenzo, San Roque y Saladas.

Participaron equipos y atletas de distintas localidades, en disciplinas juveniles y de adultos mayores. Los ganadores aseguraron su lugar en la próxima instancia del certamen.

Desde la organización destacaron que esta edición busca ampliar el acceso al deporte en toda la provincia. Es por eso que se impulsa la participación de jóvenes y adultos mayores mediante una propuesta inclusiva.

Los clasificados del Zonal 5

En la categoría Juveniles, Empedrado consiguió la clasificación en hockey femenino y futsal masculino. Santa Rosa avanzó en pádel juvenil y futsal femenino, mientras que San Roque obtuvo el pase en vóley indoor femenino y masculino.

En Adultos Mayores, San Lorenzo clasificó en tejo femenino y masculino. San Roque logró el pase en truco, Santa Rosa en newcom y Concepción en pádel.

El secretario de Deportes, Jorge Terrile, destacó que los Juegos Correntinos representan una política deportiva provincial que tiene como objetivo acompañar a los deportistas y fortalecer la participación del interior.

La competencia continuará con nuevas etapas zonales hasta completar el calendario previo a la fase Provincial, donde se reunirán los representantes clasificados de todo Corrientes.