Una cabaña de Corrientes ganó el Gran Campeón Romney Marsh en la Exposición Rural

La cabaña "El Nazareno", de la localidad correntina de La Cruz, hizo historia en la Exposición Rural de Palermo al obtener el Gran Campeón Macho de la raza Romney Marsh, el máximo reconocimiento que entrega la tradicional muestra ganadera para esa categoría.

En su primera participación en Palermo, la firma Gianelli S.A. logró quedarse con el principal premio de la raza con un único ejemplar, reafirmando el potencial de la genética ovina desarrollada en Corrientes.

El protagonista fue "Yiyí de La Cruz", un carnero de cuatro dientes que primero obtuvo el primer puesto en su categoría y luego superó al campeón borrego para consagrarse como Gran Campeón Macho Romney Marsh, coronando una destacada actuación para la cabaña correntina.

El establecimiento, con más de 40 años de trayectoria en la costa del río Uruguay, debutó en la exposición más importante del país con un resultado histórico para la producción ovina de la provincia.

Tras la consagración, Gerardo Gianelli expresó su emoción por el reconocimiento y aseguró que, si bien confiaba en las condiciones del animal, no imaginaba alcanzar el máximo premio.

"Sabía que tenía un animal importante, pero la verdad no pensé que iba a ganar", señaló.

Además, confirmó que, pese al interés que despertó el ejemplar entre criadores de distintas provincias, "Yiyí de La Cruz" permanecerá en Corrientes, donde continuará formando parte del plantel reproductivo de la cabaña para seguir fortaleciendo la genética ovina de excelencia desarrollada en la provincia.