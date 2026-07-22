Los búfalos correntinos fueron premiados por su excelencia genética en la Exposición Rural

Los búfalos correntinos se destacaron por su excelencia genética en la Exposición Rural de Palermo, consolidando el crecimiento de una actividad que tiene a Corrientes como la provincia con el mayor stock bubalino del país. A través de la cabaña CIIAB (Centro de Inseminación Artificial Argentina de Búfalos) y el acompañamiento del Gobierno provincial, la provincia exhibe avances en genética, producción y promoción de la carne de búfalo.

Con una participación ininterrumpida desde 2018, salvo el paréntesis impuesto por la pandemia, la cabaña correntina se presenta este año con reproductores de destacada genética y líneas de sangre orientadas a mejorar el tamaño, la producción de leche y la aptitud carnicera de los rodeos.

El establecimiento es además el único centro de inseminación artificial bubalina del país certificado para la comercialización de pajuelas de semen y reproductores.

La titular de CIIAB, María Nilda Silva, explicó que uno de los principales objetivos de la presencia en Palermo es difundir el potencial de la actividad. "Yo estoy acá desde que abre la feria hasta que cierra. Mi intención no es venir a hacer sociales, sino a informar, que la gente conozca y pueda preguntar todo lo que necesite", afirmó.

Silva sostuvo que todavía existe mucho desconocimiento sobre la especie. "La gente los confunde con bueyes o toros negros, y nosotros tenemos que explicar que son búfalos y que provienen de nuestros humedales correntinos, donde se adaptan muy bien. Casi que hacemos docencia", señaló.

Genética y producción

La cabaña desarrolla un trabajo enfocado en la producción de carne y leche, acompañado por investigaciones realizadas junto a universidades, que permiten obtener información sobre la producción láctea y la calidad de la grasa de los animales para respaldar científicamente los programas de mejoramiento genético.

Silva remarcó que el bienestar animal y la sanidad son pilares fundamentales del establecimiento, junto con un manejo productivo sustentable y protocolos de inseminación que permiten mantener la producción durante todo el año.

Actualmente, CIIAB trabaja con las razas Mediterránea y Murrah, dos de las principales variedades bubalinas presentes en la región y reconocidas en distintas exposiciones.

El respaldo del Gobierno provincial

Como parte de la estrategia para fortalecer la actividad, el Gobierno de Corrientes, provincia que posee el mayor stock de búfalos del país, acompaña al sector mediante financiamiento, leyes de incentivo y obras de infraestructura.

Entre ellas se destaca la construcción de la planta de faena mixta de Ituzaingó, que contará con tránsito federal y permitirá a los productores comercializar carne de búfalo con mayor valor agregado.

Además, junto a la Asociación de Búfalos del Iberá, la Provincia realiza en el stand institucional de Corrientes en Palermo actividades de promoción y difusión de las propiedades de la carne de búfalo, que incluyen degustaciones de carne asada, salames y quesos elaborados con producción bubalina correntina.