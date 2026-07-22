Una investigación sobre traducción decolonial y la visibilización del guaraní acorrentinado fue seleccionada para presentarse en Australia

La traductora pública y doctoranda Clarisa Pereira González Aguiar y la traductora pública Mónica Insua presentarán una investigación en el Congreso Internacional de las Asociaciones de Lingüística Aplicada de Australia y Nueva Zelanda (ALAA–ALANZ–ALTAANZ), que se realizará del 24 al 27 de noviembre de 2026 en la Universidad de Queensland, Brisbane (Australia).

La ponencia, titulada Translation as Cultural Agency: Guaraní Visibility and Language Maintenance in Great Iberá Park: A Common Horizon, fue aceptada para integrar el programa científico de uno de los encuentros internacionales más importantes en el campo de la lingüística aplicada.

La investigación analiza cómo la traducción puede convertirse en una herramienta de agencia cultural, capaz de contribuir a la preservación y visibilización del guaraní en contextos internacionales. A partir de la traducción al inglés que realizaron del libro Great Iberá Park: A Common Horizon, las autoras examinan la decisión de conservar palabras y frases en guaraní dentro del texto traducido y acompañarlos con notas de la traductora, una estrategia que busca mantener la riqueza cultural y lingüística de esos conceptos en lugar de reemplazarlos por equivalentes en inglés.

Desde una perspectiva decolonial, el trabajo sostiene que la traducción no es un proceso neutral, sino una práctica que puede favorecer la circulación internacional de las lenguas indígenas sin borrar su identidad cultural. En este sentido, conservar la lengua guaraní dentro de una obra destinada a lectores de habla inglesa constituye una forma de reconocer su valor como lengua de conocimiento y de fortalecer su presencia en espacios académicos y editoriales de alcance global.

La aceptación de esta investigación representa la continuidad de una línea de trabajo desarrollada por las autoras en torno a la traducción, la diversidad lingüística y las perspectivas decoloniales, presentada anteriormente en la Universidad de Estocolmo (Suecia), la Universidad de Salamanca (España) y la Universidad de Las Américas (Chile). La participación en Australia permitirá llevar por primera vez esta investigación al ámbito académico de Oceanía.

Con el objetivo de concretar esta participación, las investigadoras iniciaron una campaña para reunir apoyos institucionales y privados que les permitan representar a Corrientes y continuar difundiendo, desde una perspectiva académica, el valor del guaraní y de las prácticas de traducción que contribuyen a su preservación y proyección internacional.

Las instituciones, empresas y personas interesadas en acompañar esta iniciativa pueden comunicarse con las autoras para conocer las distintas formas de colaboración previstas dentro de la campaña "Del Gran Parque Iberá a Australia".