Héctor, el correntino que se pondrá la celeste y blanca en el Mundial de Hockey

El correntino Héctor Ojeda juega al hockey desde los 5 años y hoy cumple el sueño de todos: representar al país en una competencia internacional. Este jueves se vestirá con la camiseta de la Selección Argentina Masters +45 para jugar su primer partido en el Mundial de Rottemdar 2026, Paises Bajos.

Héctor es uno de los delanteros de la Selección, será el encargado de hacer los goles este jueves cuando a las 4 de la mañana(hora Argentina) enfrenten al seleccionado de Irlanda en la fase de grupos, que además comparten con Nueva Zelanda, España y Chile.

Al ser una competencia amateur, cada uno de los jugadores debió afrontar los gastos por cuenta propia. "La verdad es difícil poner en palabras la emoción y el orgullo que se siente. Es un privilegio vestir la camiseta más linda de todas", cuanta a El Litoral.

"En esta ocasión la Municipalidad me dió un gran ayuda. Gracias al intendente Polich y a la gestión de la gerente de la Caja Municipal, Paula Prosman, a mi compañera Liliana Franchini", detalla.

"El proceso empezó en abril del 2024. quedé en la lista de seleccionados y participe en el mundial de Nueva Zelanda en la ciudad de Auckland, quedamos en cuarto lugar y bueno ahora arranca este nuevo proceso con este nuevo mundial en Rotterdam", agrega.

Héctor trabaja en la Caja Municipal, entrena y para juntar el dinero necesario para viajar también es Uber, organizó rifas y buscó sponsors hasta que la actual gestión Municipal decidió apoyarlo.

"Todo esto es por la pasión del hockey y el desafió probarse a uno mismo, de superar sus límites. Desde niño sueño con jugar un mundial", insiste.

Los argentinos debutarán este jueves a las 4 de la mañana frente a Irlanda. El viernes se medirán con Nueva Zelanada a las 7. El domingo con España a las 11 y el lunes con Chile a las 6.

El seleccionado lo integran 18 jugadores de más de 45 años, de 6 provincias. Dos son correntinos: el delantero Héctor Ojeda y el mediocampista, Guillermo Ojeda Landi. Participan del mundial 20 países. El mejor se llevará la medalla de oro.

La exgoleadora de Las Leonas, Vanina Oneto, acompaña a la delagación.