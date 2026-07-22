Designan a dos nuevos fiscales federales para Corrientes y Paso de los Libres

Mediante los decretos firmados por el presidente Javier Milei este miércoles se formalizó la llegada del doctor Juan Marcelo Burella Acevedo a la Unidad Fiscal de Corrientes y del doctor Hugo Daniel Froy a la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres.

Se trata de los Decretos 626/2026 y 629/2026 publicados en el Boletín Oficial de la Nación, donde el Poder Ejecutivo ratificó la designación de dos nuevos fiscales para la jurisdicción de Corrientes.

Las medidas adoptadas por el Gobierno nacional buscan cubrir vacantes estratégicas dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal en la provincia.

Ambas normas fundamentan los nombramientos en el acuerdo previo prestado por el Honorable Senado de la Nación.

Con la entrada en vigencia de ambos decretos, la provincia suma autoridades en puntos neurálgicos para la atención de causas federales.