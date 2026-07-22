Corrientes: buscan agregar valor a la producción con la Certificación PLS del Renatre

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) participó del encuentro "Empresas con rostro humano" en el predio Costa Surubí de Goya, ante más de 250 referentes del sector agropecuario.

En este marco, la delegación provincial presentó la Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS), un distintivo orientado a garantizar el cumplimiento normativo, agregar valor a la producción local y facilitar el acceso de las cooperativas a mercados internacionales exigentes.

Un sello para agregar valor a la producción rural

Ante la presencia de autoridades provinciales y dirigentes del sector, la delegada Mónica Arnaiz expuso los beneficios concretos del nuevo programa para los productores correntinos.

Los ejes de la certificación laboral abarcan:

Competitividad y mercados: "Permite a las empresas agregar valor a su producción, fortalecer su competitividad y responder a mercados que demandan estándares vinculados al trabajo decente", destacó Arnaiz .

Reputación y confianza: reconoce el cumplimiento de la legislación laboral, fortaleciendo la imagen de las empresas ante trabajadores y consumidores.

Promoción del empleo formal: difunde los mecanismos de registración y seguridad social en el ámbito del trabajo rural.

Convocatoria a las cooperativas y trámite gratuito

La jornada en Goya contó con paneles de intercambio sobre gestión, comercialización y agregado de valor, consolidando al cooperativismo como un actor estratégico.

Cabe destacar que la solicitud y el proceso para obtener la Certificación PLS no tienen costo para los productores.

Las entidades interesadas pueden iniciar el trámite ingresando al sitio web oficial www.renatre.org.ar o a través de su portal institucional.

Por otro lado, la Delegación Corrientes habilitó las líneas telefónicas (0379) 4460047 y el correo corrientes@renatre.org.ar para asesoramiento directo.