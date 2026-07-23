Garrafa social en Corrientes: cuándo y en qué barrios se venderá

El Gobierno de Corrientes informó el cronograma de venta de la garrafa social para la semana que viene. La actividad está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y se desarrollará en distintos barrios de la ciudad.

Lugares y horarios

Miércoles 29 de julio

Barrio Cremonte: la venta se realizará desde las 10 hasta las 11.30. El punto de encuentro será en Juan Romero 1468.

Jueves 30 de julio

Barrio Santa María: la propuesta comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 11, en la delegación ubicada en Río Limay y Congreso.

la propuesta comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 11, en la delegación ubicada en Río Limay y Congreso. Barrio Doctor Nicolini: la atención se hará de 11.30 a 12.30, en la delegación ubicada en Crespo, entre Cosquín y Rafaela.

La iniciativa tiene como objetivo directo disminuir los costos finales al eliminar las cadenas de intermediación comercial. Estos puntos de venta permiten adquirir el gas a precios diferenciados.