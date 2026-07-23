Ecoturismo y pesca deportiva: los atractivos más buscados en Corrientes

El Gobierno de Corrientes informó que las localidades que funcionan como portales de acceso a los Esteros del Iberá alcanzaron un pico del 80 % de ocupación hotelera, empujadas por la demanda del turismo de naturaleza.

En contraste, la capital provincial registró niveles más moderados que superaron de forma ajustada el 50 % de sus plazas reservadas en el cierre de las vacaciones de invierno.

Los datos oficiales fueron precisados por el ministro de Turismo de la provincia, Juan Enrique Braillard Poccard, quien calificó el movimiento financiero de la temporada como positivo para la economía regional.

El funcionario puntualizó que la zona de la Colonia Carlos Pellegrini se posicionó como el epicentro con mayor nivel de pernoctes, remarcando que el flujo de visitantes responde a las previsiones trazadas por la cartera estatal en el marco de la coyuntura económica del país.

Ecoturismo, pesca deportiva y perfil de los visitantes

Al analizar la procedencia de los turistas que recorren el territorio litoraleño, el titular de la cartera turística indicó que el registro oficial demuestra un fuerte flujo interno y regional, acompañado por un marcado segmento internacional.

"Estamos hablando de picos del 80 % de ocupación, sobre todo para lo que es corredor de los accesos a los Esteros del Iberá o de distintos portales que tienen los Esteros con obviamente los números altos en zona de Carlos Pellegrini", detalló Braillard Poccard al describir el desempeño de los alojamientos.

El ministro remarcó la procedencia de los viajeros al señalar que "más allá de todo el NOA y NEA que viene a disfrutar de Corrientes, vienen los pescadores del Brasil, de Paraguay y de Norteamérica también".

En ese sentido, ponderó el rol del ecoturismo como el producto estrella de la provincia y destacó la vigencia de la pesca deportiva no solo en el río Paraná sino en diversos espejos de agua interiores donde crece la práctica de modalidades específicas como el fly cast.

Las condiciones climáticas de la temporada invernal actuaron como un factor facilitador para el despliegue de actividades al aire libre dentro de la reserva natural. "Sobre todo en esta época que el clima acompaña, que no se pasa calor, que por ahí no hay que lidiar con los mosquitos, obviamente que la gente aprovecha para venir a los Esteros del Iberá y a disfrutar de las maravillas que tenemos en este humedal tan importante para toda Latinoamérica", agregó el funcionario sobre el comportamiento del segmento de naturaleza.

Expectativas para el cierre y articulación con Nación

De cara a las últimas jornadas del receso escolar, las autoridades turísticas proyectan un repunte en los indicadores de estadía motivado por la agenda de eventos culturales y las festividades locales organizadas por los municipios y el sector privado.

"Tenemos expectativas en que crezcan los números de ocupación, que puedan disfrutarse todos los eventos que están ocurriendo a lo largo y ancho de la provincia", afirmó Braillard Poccard respecto de la dinámica del fin de semana.

En relación con el acompañamiento del Gobierno nacional para el desarrollo del sector, el titular de la cartera turística provincial aclaró que la articulación con los organismos centrales se concentra de forma exclusiva en la difusión de los atractivos locales.

Al respecto, ejemplificó que la presentación oficial de la Fiesta Nacional del Dorado de Paso de la Patria se llevará a cabo en la Casa de Corrientes en Buenos Aires con el respaldo de la Secretaría de Turismo de la Nación para potenciar la llegada de visitantes en los próximos meses.