El río Uruguay crece en Santo Tomé y proyectan que superará los 11 metros el fin de semana

La Municipalidad correntina de Santo Tomé difundió un reporte oficial elaborado a partir del relevamiento hidrológico de este jueves, en el que se confirmó que la altura del cauce alcanzó los 8,45 metros en la baliza del puerto local.

El informe técnico precisó que el curso hídrico mantiene un ritmo de crecida constante de 8 centímetros por hora, proyectando un pico de masa de agua para el transcurso del fin de semana.

El comportamiento ascendente responde a la saturación de los tributarios ubicados en el tramo superior de la cuenca.

En la estación fluvial de El Soberbio, el registro marcó un nivel de 11,93 metros en ritmo creciente, mientras que las distintas terminales portuarias emplazadas tanto aguas arriba como aguas abajo de la jurisdicción santotomeña reportan el mismo patrón de ascenso del caudal.

La masa hídrica en tránsito presiona sobre los terraplenes naturales y mantiene en estado de apresto a los equipos municipales de asistencia civil.

Efectos de la represa Foz do Chapecó y proyección del pico

La dinámica del vertido hídrico está condicionada por las maniobras operativas en el territorio brasileño. De acuerdo con los datos suministrados por los centros de control, la represa Foz do Chapecó evacua actualmente una masa de agua de 18.864 metros cúbicos por segundo, tras haber alcanzado su volumen máximo de erogación durante la noche del pasado 22 de julio, cuando registró un pico de 20.112 metros cúbicos por segundo sobre el lecho del río.

Con estos parámetros numéricos y la velocidad de escurrimiento actual, los modelos predictivos elaborados por los especialistas indican que Santo Tomé experimentará una crecida pronunciada en las próximas horas.

Las proyecciones oficiales contemplan que la altura del agua en la costa local podría superar la barrera de los 11 metros durante el fin de semana, marca que activarías los protocolos de alerta de evacuación preventiva para los pobladores radicados en las cotas más bajas del ejido urbano.

Monitoreo de emergencia y recomendaciones a la población

Frente a la evolución de la riada, la gestión comunal dispuso la guardia permanente de las cuadrillas de Defensa Civil y la articulación técnica con la Prefectura Naval Argentina.

Las autoridades locales instaron a los vecinos de las zonas ribereñas a tomar las precauciones correspondientes en la resguardo de bienes y ganado, evitando el tránsito por senderos costeros o zonas anegables para no comprometer la seguridad física personal.

Desde el Ejecutivo municipal se hizo un llamado a la comunidad a canalizar el seguimiento del fenómeno hídrico únicamente mediante las vías de comunicación oficiales de la Comuna y acatar las directivas de las fuerzas de seguridad.

Se prevé que durante las próximas horas se emitan nuevos partes hidrológicos actualizados para informar sobre el desplazamiento de la onda de avenida a lo largo de la frontera fluvial.