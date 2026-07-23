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DESDE LA APP Y BANCA WEB

El “Aguinaldo Dorado” del Banco de Corrientes ya está disponible

Podrán solicitarlo activos y pasivos de la administración pública provincial, DPEC e Instituto de Cardiología, a través de MÁSBanCo y Banca Web, sujeto a calificación crediticia.
 

Por El Litoral

Jueves, 23 de julio de 2026 a las 09:55

El Banco de Corrientes (BanCo) habilitó desde hoy jueves 23 de julio el anticipo de aguinaldo correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre de 2026, conocido como “Aguinaldo Dorado”.  

El mismo está destinado al personal activo y pasivo de la administración pública provincial, Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) e Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana Francisca Cabral”. 

Se trata de un préstamo electrónico de fácil acceso, sujeto a calificación crediticia, que puede obtenerse a través de los canales digitales: Banca Web (bancaweb.bcoctes.com.ar) y la billetera MÁSBanCo.  

El monto estará disponible, como máximo, a las 48 horas hábiles de haberlo solicitado.  

Para más información se podrá ingresar a www.bancodecorrientes.com.ar, llamar al 0800 444 0160 (Contact Center), disponible todos los días de 7 a 15, o vía WhatsApp al 3794948684.

 

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