Moratoria para veterinarios en Corrientes: cómo regularizar deudas con la matrícula

El Consejo de Médicos Veterinarios de Corrientes informó que sigue vigente la moratoria para los profesionales que necesitan regularizar deudas. La medida ofrece facilidades de pago y busca que los matriculados puedan ponerse al día con la institución.

El presidente del organismo, Hernán Torres Carmagnola, destacó que la matriculación implica un requisito indispensable para el ejercicio de la profesión en la provincia. “Es el único instrumento legal que garantiza que quien atiende a un animal posee los conocimientos validados para hacerlo de manera segura”, afirmó.

El titular del Consejo también remarcó la importancia de la profesión en materia de salud pública y producción animal. “Detrás de cada acto médico veterinario hay un resguardo directo hacia toda la comunidad porque trabajamos para prevenir enfermedades y asegurar el bienestar animal”, sostuvo.

Cómo acceder a la moratoria

El plan de regularización está dirigido a los profesionales que mantienen deudas con la matrícula y contempla opciones de financiación en cuotas, con condiciones que varían según la situación de cada matriculado.

Desde el Consejo indicaron que los beneficios particulares pueden ser consultados en cualquiera de las sedes de la institución. Además, informaron que el valor mensual de la matrícula se mantiene en $29.250.

Beneficios y requisitos

Además de habilitar el ejercicio profesional, la matrícula permite acceder a cursos de formación, capacitaciones continuas y al uso de las instalaciones del Consejo. La institución también organiza congresos, talleres de actualización científica y mantiene convenios con organismos públicos vinculados al control de zoonosis y la sanidad animal.

En Corrientes, la matriculación es obligatoria de acuerdo con la Ley Provincial Nº 3.775, que otorga al Consejo el poder de fiscalizar y combatir el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria.