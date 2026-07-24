Dudas y contradicciones de una mujer que dijo haber tenido un bebé que desapareció

El relato de una mujer identificada como Jennifer López irrumpió este viernes en diversos medios de prensa, dando estado público a un reclamo por la supuesta muerte de un bebé en el hospital materno neonatal "Eloisa Torrent de Vidal". Sin embargo, fuentes oficiales desarmaron la versión y se llenó de dudas lo que parecía una denuncia sobre el destino de un niño.

Fuentes del Gobierno y de la Justicia plantearon en la tarde de este viernes que no existen registros oficiales de que la mujer que apareció en los medios de prensa haya permanecido internada o dado a luz en un centro asistencial de la Provincia.

No obstante, se conoció de fuentes extraoficiales que el Ministerio de Salud Pública abrió un sumario para contrastar las declaraciones de la mujer y que, al mismo tiempo, se inició de oficio un expediente en la Fiscalía de Gustavo Rubineau por "averiguación". Es decir, se abrieron canales institucionales para corroborar si los dichos de la joven son veraces.

¿Qué decía la denuncia?

De acuerdo con su versión, en marzo último López tuvo un hijo en el hospital Eloísa Torrent de Vidal, un niño prematuro que debía permanecer en el área de cuidados neonatales. Y que el bebé estuvo internado allí hasta los últimos días, cuando de modo sorpresivo le comunicaron que había fallecido.

En su aparición ante los medios, ocasión en la que se la vió acompañada de un joven, la mujer reclamaba que no le entregaron el cuerpo del nene y emitió una serie de sospechas alrededor del caso.

J. López en su aparición en el canal Crónica TV.

En un reportaje con el canal Crónica, López llegó a manifestar que no tenía respuestas en el hospital con lo cual formuló descargos que obligaron a la intervención de efectivos policiales. Sin embargo dijo "no recordar" el nombre del médico que atendía el caso clínico de quien, aseguró, era su hijo, al que llamaba Bastian.

Dudas y contradicciones

Fuentes del caso informaron a El Litoral que la mujer efectivamente estuvo en contacto con la Policía y que diversas pericias arrojaron resultado negativo en la búsqueda de cicatrices como consecuencia de una cirugía de cesárea o registro alguno de parto natural. También, se detectaron inconsistencias en el relato del hecho aludido.

Se revisaron los registros de los hospitales y otros centros de salud de la provincia y no se encontraron datos sobre alguna internación o embarazo, como tampoco hubo constancia del nacimiento en el Registro Provincial de las Personas, según indicaron las mismas fuentes a El Litoral.

Asimismo, entre los detalles que hicieron endeble el relato de López se precisó que ante algunos medios de prensa dio fechas distintas sobre los hechos que rodearon a este episodio que tiñe de dudas el objetivo con el que llegó a tener estado público.

Y sobre este espeso contexto, trascendió también que no es la primera vez que la joven expresa públicamente una situación semejante pues habría protagonizado un episodio similar en la ciudad de Monte Caseros.



